Mor l'autor d'un tiroteig prop de la Casa Blanca, ferit després d'un intercanvi de trets amb la policia

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID 24 maig (EUROPA PRESS) -
El Servei Secret d'Estats Units ha desallotjat aquest dissabte a la tarda la zona nord de la Casa Blanca després que s'escoltessin diversos trets en els voltants del complex presidencial, on almenys una persona ha resultat ferida, segons han informat periodistes presents en el lloc, que han reportat també la mort del tirador després d'un episodi de foc creuat amb les forces de l'ordre.
"Poc després de les 18.00 hores (hora local) del dissabte, un individu a l'àrea del carrer 17 i l'avinguda Pennsylvania va treure un arma de la seva bossa i va començar a disparar. La policia del Servei Secret va respondre al foc, ferint al sospitós, qui va ser traslladat a un hospital de la zona on va ser declarat mort", ha revelat el Servei Secret nord-americà en un comunicat compartit en xarxes socials.
El mateix escrit confirma que "un transeünt també va resultar ferit pels trets", que --en canvi-- no han aconseguit a cap agent, i revela que l'incident continua sota investigació i que s'anirà publicant informació addicional a mesura que estigui disponible.
Prèviament, periodistes de mitjans com ABC News o NBC News van reportar al voltant d'una vintena de "detonacions" poc després de les 18.00 hores (hora local), aparentment procedents de l'àrea propera a l'Edifici d'Oficines Executives Eisenhower, situat junt amb la seu presidencial. Moments més tard, fonts policials matisaven a la cadena CBS News que s'haurien produït entre 15 i 30 trets.
Ja en un primer moment, dos persones coneixedores de la investigació citades per la cadena nordamericana, relataven que el sospitós hauria obert foc contra una caseta de seguretat ocupada per agents del Servei Secret d'Estats Units, que van respondre als trets.
Després de l'incident, agents del Servei Secret han traslladat ràpidament a l'interior de la Casa Blanca als membres de la premsa que es trobaven en l'exterior i els han indicat que es dirigissin a la sala de premsa del complex.
El portaveu del Servei Secret, Anthony Guglielmi, ha assenyalat als mitjans que l'agència té coneixement de "informes de trets prop del carrer 17 i l'avinguda Pennsylvania NW" i que els agents estan "treballant per corroborar la informació amb el personal en el terreny".
Segons havia indicat abans de l'incident el director de comunicacions de la Casa Blanca, Steven Cheung, el president d'Estats Units, Donald Trump, es trobava en la residència presidencial durant la tarda del dissabte. "El president es trobava a la Casa Blanca durant l'incident; no obstant això, cap persona protegida ni les operacions es van veure afectades", ha avalat després el Servei Secret.
Per la seva banda, el director del FBI, Kash Patel, ha indicat a través de la xarxa social X que agents de l'agència federal han acudit fins al lloc dels fets per recolzar al Servei Secret en la resposta a l'incident registrat prop dels terrenys de la Casa Blanca.
"El FBI està en el lloc i recolzant al Servei Secret en resposta a trets efectuats prop dels terrenys de la Casa Blanca. Actualitzarem al públic quan puguem", ha assenyalat Patel en el seu missatge.