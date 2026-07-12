EUA.- Mor als 71 anys Lindsey Graham, 'falcó' republicà i un dels grans aliats de Donald Trump

Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN
MADRID 12 jul. (EUROPA PRESS) -
El senador republicà per Carolina del Sud Lindsey Graham, un dels aliats més ferris del president Donald Trump, ha mort aquest passat dissabte a la nit als 71 anys d'edat com a conseqüència d'una "breu i sobtada malaltia", segons ha informat la seva oficina en un comunicat publicat en xarxes socials.
"La família agraeix les oracions en aquest moment i demana privadesa durant aquest període increïblement difícil", conclou el comunicat.