Publicat 12/07/2026 09:14

EUA.- Mor als 71 anys Lindsey Graham, 'falcó' republicà i un dels grans aliats de Donald Trump

Lindsey Graham, durant una cerimònia a la Casa Blanca, a 18 de juny de 2026
Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El senador republicà per Carolina del Sud Lindsey Graham, un dels aliats més ferris del president Donald Trump, ha mort aquest passat dissabte a la nit als 71 anys d'edat com a conseqüència d'una "breu i sobtada malaltia", segons ha informat la seva oficina en un comunicat publicat en xarxes socials.

"La família agraeix les oracions en aquest moment i demana privadesa durant aquest període increïblement difícil", conclou el comunicat.

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