La missió Artemis II de la NASA torna a la Terra després del primer viatge lunar en més de 50 anys

MADRID 11 abr. (EUROPA PRESS) -
La missió Artemis II de la NASA ha conclòs amb èxit aquest divendres després del retorn a la Terra de la seva tripulació, que ha amarat a l'oceà Pacífic enfront de la costa de Califòrnia (Estats Units) després de completar un històric viatge al voltant de la Lluna.
La nau Orion, en la qual viatjaven els quatre astronautes de la missió, ha descendit a través de l'atmosfera terrestre, aconseguint un amerizatge assistit per paracaigudes a les 17.07 hores (hora local), enfront de San Diego, posant fi a una missió de deu dies.
Durant la reentrada al nostre planeta, que s'ha perllongat durant uns 13 minuts, la càpsula ha suportat condicions extremes, amb acumulació de plasma en la seva superfície i temperatures properes als 2.760 graus centígrads, mentre travessava l'atmosfera a uns 40.234 quilòmetres per hora.
La NASA ha confirmat que els quatre tripulants es troben en bon estat de salut després de completar aquesta travessia històrica, que suposa el primer viatge tripulat al voltant de la Lluna en més de 50 anys i un dels passos clau del programa Artemis.
El responsable d'assumptes públics del Centre Espacial Johnson, Rob Navias, ha destacat la precisió de l'operatiu en assegurar que es va tractar d'"un amerizatge perfecte en el punt exacte per Integrity", segons declaracions recollides per l'agència de notícies Bloomberg.
Així mateix, ha subratllat el valor simbòlic de la missió en afirmar que "des de les pàgines de Julio Verne fins a una missió moderna a la Lluna, s'ha completat un nou capítol en l'exploració del nostre veí celeste".
El viatge, que ha recorregut un total de 694.481 milles (1.117.659 quilòmetres) des de l'enlairament, ha permès a més establir nous registres de distància en vols espacials tripulats i obtenir imatges de gran valor científic.
Després de l'amerizatge, un equip conjunt de la NASA i la Marina dels Estats Units s'ha desplegat per recuperar la càpsula i assistir als astronautes, que seran sotmesos a avaluacions mèdiques abans de tornar amb les seves famílies.
"Aquest ha estat un reingrés i un amerizatge de manual per Integrity. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen estan de tornada a la Terra després d'un viatge al voltant de la Lluna", ha afegit Navias.