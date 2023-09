Més de 10.000 treballadors estatunidencs es declaren en vaga contra General Motors, Ford i Stellantis

Es tracta de la primera vaga en la història d'EUA realitzada de forma simultània contra els tres grans fabricants d'automòbils



MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

Més de 10.000 treballadors estatunidencs de tres plantes de muntatge es declaren en vaga contra els grans fabricants d'automòbils sindicats (General Motors, Ford i Stellantis), la primera vegada en la història del país que es realitza de forma simultània contra aquestes companyies.

"En vaga els Tres Grans. Vaga 'Stand Up'", ha publicat el sindicat United Acte Workers (UAW) al seu compte de la xarxa social 'X', abans Twitter.

El tipus de vaga 'Stand Up' és, segons defineix el propi sindicat a la seva pàgina web, "un nou enfocament vaguístic" que consisteix en convocar algunes aturades locals i anar sumant cada vegada més, la qual cosa proporciona "màxima influència i flexibilitat en la lluita per aconseguir un contracte just a cadascun dels tres grans fabricants d'automòbils".

La convocatòria s'ha produït després que els tres fabricants no oferissin l'exigit pel sindicat, que demanava recuperar beneficis perduts "fa més d'una dècada, quan les empreses mancaven de liquiditat i estaven a la vora de la fallida", segons ha publicat la cadena CNN.

Així, UAW ha rebutjat augments salarials de dos dígits amb la intenció de materialitzar les seves "ambicioses reivindicacions" respecte als salaris, prestacions i protecció d'ocupació en un context en el qual els 'Tres Grans' han registrat enormes beneficis.

La vaga ha estat secundada per les plantes de muntatge de General Motors a Wentzville (Missouri) --que compta amb 3.600 empleats--, la planta de camions de Ford a Warren (Michigan) --amb 3.300 treballadors-- i la planta de Stellantis a Toledo (Ohio) --amb 5.800 vaguistes--.

Malgrat l'elevat nombre de treballadors en vaga, en els dies previs s'esperava que fins el 145.000 membres del sindicat s'unissin a la vaga.