Trump reitera el suport a la sobirania marroquina sobre el Sàhara

MADRID 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a mostrar el suport al pla marroquí de sobirania sobre el Sàhara Occidental en una carta al rei del Marroc, Mohamed VI, pel dia de la Festa del Tron i després de les declaracions de dimecres del sobirà en què agraïa el "creixent suport internacional" al pla d'autonomia sobre la regió.

"També desitjo reafirmar que els Estats Units d'Amèrica reconeixen la sobirania marroquina sobre el Sàhara Occidental i defensen la proposta marroquina d'autonomia, seriosa, creïble i realista, com a única base per a una solució justa i duradora d'aquest conflicte", diu el missatge recollit per l'agència oficial MAP.

Així mateix, ha recordat la "sòlida i duradora associació" entre tots dos països i la seva aposta per "impulsar prioritats comunes en favor de la pau i la seguretat a la regió, basant-se particularment en els Acords d'Abraham, lluitant contra el terrorisme i ampliant l'àmbit de la cooperació comercial".

Els Governs de Regne Unit i Portugal han mostrat els últims mesos el seu suport al pla d'autonomia per a la regió sahrauí, la sobirania de la qual quedaria en mans del Marroc --proposta fet per Rabat el 2007--, que s'uneix a la posició de França, Espanya i Estats Units.

El Front Polisario manté la seva defensa al dret d'autodeterminació del Sàhara Occidental com la "solució justa i consensuada per resoldre el conflicte" i sota el Dret Internacional, que "reconeix el dret del poble sahrauí a l'autodeterminació i la independència".

L'antiga colònia espanyola del Sàhara Occidental va ser ocupada pel Marroc el 1975 malgrat la resistència del Front Polisario, amb què es va mantenir en guerra fins al 1991, quan ambdues parts van signar un alto el foc amb vista a un referèndum d'autodeterminació. Les diferències sobre l'elaboració del cens i la inclusió o no de colons marroquins ha impedit fins al moment la seva convocatòria.