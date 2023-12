Maine (EUA) exclou Trump de les primàries estatals de cara a les presidencials de 2024

És el segon estat a prendre aquesta decisió després de la decisió del Suprem de Colorado fa uns dies

La secretària d'Estat de Maine, Shenna Bellows, que ostenta el principal càrrec electoral d'aquest estat, ha exclòs l'expresident dels Estats Units Donald Trump de les primàries a nivell estatal del Partit Republicà de cara a les eleccions presidencials de 2024, en considerar que no és un candidat elegible pel seu paper en l'assalt al Capitoli.

"No arribo a aquesta conclusió a la lleugera. La democràcia és sagrada (...) Sóc conscient que cap secretari d'Estat ha privat mai a un candidat presidencial de l'accés a les urnes basant-se en la secció tres de la Catorzena Esmena. No obstant això, també sóc conscient que cap candidat presidencial ha participat mai abans en una insurrecció", ha manifestat.

Bellows, que és demòcrata, ha afirmat haver arribat a la conclusió que Trump "en el transcurs de diversos mesos, i culminant el 6 de gener de 2021, va utilitzar una narrativa falsa de frau electoral per inflamar als seus partidaris i dirigir-los al Capitoli per evitar la certificació de les eleccions de 2020 i la transferència pacífica de poder".

Així mateix, ha afirmat que l'ex-mandatari "era conscient de la probabilitat de violència i, almenys inicialment, va recolzar el seu ús atès que la va encoratjar amb una retòrica incendiària i no va prendre cap mesura oportuna per detenir-la". Per això, ha considerat que "les peticions ocasionals" als seus simpatitzants que "siguin pacífics i recolzin l'aplicació de la llei (...) no esborra la seva conducta".

"Els esdeveniments del 6 de gener de 2021 van ser tràgics i sense precedents. Van ser un atac no solament al Capitoli i als funcionaris de Govern, sinó també a l'Estat de dret. Les proves aquí demostren que van ocórrer a instàncies del president sortint i amb el seu coneixement i suport. La Constitució nord-americana no tolera un atac als fonaments dels nostres govern", resa un document en el qual indica que això li "obliga" a actuar en resposta.

L'equip de campanya de Trump, que ha anunciat que apel·larà la fallada, ha denunciat la mesura i ha atacat Bellows, a la qual ha ratllat de "esquerra virulenta i una demòcrata hiperpartidista que recolza" al president nord-americà, Joe Biden, segons informa el diari 'The Hill'.

"Estem sent testimonis, en temps real, de l'intent de robatori d'unes eleccions i de la privació del dret al vot del votant nord-americà. No s'equivoquin, aquests esforços partidistes d'interferència electoral són un assalt hostil a la democràcia dels Estats Units.

Aquesta decisió pot ser apel·lada per Trump i s'espera que sigui el Tribunal Suprem dels Estats Units el que hagi de resoldre la qüestió, ja que altres estats han rebutjat aquest posicionament, com Michigan o Minnesota. No obstant això, cal destacar que la postura de Maine segueix la línia del Tribunal Suprem de Colorado, que la setmana passada va dictar una sorprenent decisió en el qual excloïa el republicà de les primàries.

Els jutges es van emparar en la Catorzena Esmena, que prohibeixi a qualsevol persona que hagi jurat la Constitució i participat en una insurrecció tornar a ocupar un càrrec públic. La secretària de l'Estat de Colorit, Jenna Griswold, va prometre acatar el dictamen, si bé es troba suspès fins al 4 de gener, un dia abans de la data límit per a la certificació de les primàries, en estar pendent d'apel·lació.