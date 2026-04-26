Líders internacionals condemnen l'atac del Sopar de Corresponsals i denuncien la violència política

Europa Press/Contacto/Mehmet Eser
MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -
L'atac d'aquesta matinada durant el Sopar de Corresponsals de la Casa Blanca que va obligar a l'evacuació del president d'Estats Units, Donald Trump, de la Primera Dama Melania i de tot el seu Gabinet ha estat condemnat a l'uníson per amics del mandatari, socis internacionals i fins i tot els seus crítics de l'opoisición.
Entre les primeres reaccions, com calia esperar donada la seva amistat amb el mandatari, es troben les del president d'Argentina, Javier Milei, o el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, els qui han celebrat que el president hagi resultat il·lès.
"Ens alleuja saber que el President i la Primera Dama es troben bé i fora de perill", ha manifestat Netanyahu en el seu nom i en el de la seva dona, Sara. "Enviem els nostres millors desitjos d'una ràpida i completa recuperació a l'agent de policia ferit i felicitem al Servei Secret dels Estats Units per la seva ràpida i decisiva actuació", ha afegit.
Una altra amiga de Trump, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha declarat la seva "plena solidaritat" i el seu "més sincer afecte" al president Trump, a la primera dama Melania, al vicepresident JD Vance i a tots els presents "per l'ocorregut en el Sopar dels Corresponsals de la Casa Blanca d'anit".
"Cap odi polític pot trobar espai en les nostres democràcies. No permetrem que el fanatisme enverini els llocs del lliure debat i de la informació. La defensa de la civilització ha de seguir sent la barrera infranquejable contra tota deriva intolerant, en protecció dels valors que funden les nostres nacions", ha manifestat.
Un molt "preocupat" Viktor Orbán ha dedicat "pensaments i oracions" al seu amic Trump i a la primera dama Melania en nom del poble hongarès, al que segueix representant com a primer ministre sortint del país.
Rivals com el governador de Califòrnia, el demòcrata Gavin Newsom, també han traslladat missatges d'ànim a Trump. "La premsa lliure és fonamental en aquest país i la violència mai és acceptable", ha indicat el governador.
En aquest apartat, no obstant això, destaca per sobre de tot el missatge de l'expresidenta de la Càmera de Representants d'Estats Units i una de les grans veus del partit Demòcrata, Nancy Pelosi, el marit de la qual Paul va ser agredit en 2022 per un individu vinculat amb moviments conspiratoris de la ultradreta nordamericana.
"Com a persona la família de la qual ha patit violència política, les meves oracions estan amb l'agent ferit i amb tots els afectats pel trauma d'aquests horribles incidents", ha indicat Pelosi abans de declarar el seu "gran alleujament" davant de l'absència de víctimes.
CONTRA LA VIOLÈNCIA POLÍTICA
Acompanyant als missatges de suport, els líders internacionals han aprofitat per condemnar un nou episodi de violència política entorn de Trump, com ja va ocórrer durant l'intent fallit per acabar amb la seva vida en 2024, en un míting a Pennsilvània.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, com la seva cap diplomàtica, Kaja Kallas, han reiterat referent a això que "la violència política no té cabuda en una democràcia" i que un esdeveniment "destinat a honrar la llibertat de premsa mai hauria de convertir-se en un escenari de por".
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, també s'ha sumat a les condemnes abans d'assegurar que "la violència mai és el camí" i que "la humanitat només avançarà a través de la democràcia, la convivència i la pau".
Un "consternat" primer ministre britànic Keir Starmer ha denunciat que "qualsevol atac a les institucions democràtiques o a la llibertat de premsa ha de ser condemnat en els termes més enèrgics possibles". El president francès, Emmanuel Macron, "ha condemnat que el "atac armat contra el President dels Estats Units anit és inacceptable", que "la violència no té cabuda en una democràcia" i que Donald Trump té "tot" el seu suport.
El canceller alemany, Friedrich Merz, ha dit que "la violència no té cabuda en una democràcia" i que el poble "decideix per majoria de vots, no amb armes".
"La violència i les amenaces contra polítics i periodistes soscaven la democràcia i són inacceptables", ha declarat per la seva banda el primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson. "Els meus pensaments estan amb tots aquells afectats per l'incident, inclosos els periodistes suecs que van assistir al sopar", ha afegit.
"Ens alegra que ningú hagi resultat ferit", ha manifestat per la seva banda el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan. "En les democràcies, la lluita es lliura amb idees; no hi ha lloc per a cap forma de violència", ha afegit.