L'FBI assegura que no hi ha indicis que vinculin un país estranger amb l'intent d'assassinat contra Trump

L'Oficina Federal d'Investigació dels Estats Units (FBI) ha assegurat que no hi ha indicis que cap país estranger estigui darrere de l'intent d'assassinat contra l'expresident Donald Trump perpetrat el passat 13 de juliol pel jove tirador Thomas Matthew Crooks en un acte de campanya electoral.

"Vull ser clar: no hem vist cap indici que suggereixi que una entitat estrangera va ordenar a Crooks dur a terme l'atac", ha subratllat el sotsdirector executiu de Seguretat Nacional de l'FBI, Robert Wells, en declaracions a la premsa.

Les seves paraules són una al·lusió a les informacions que van sortir a la llum el passat 17 de juliol que la Intel·ligència nord-americana va rebre un avís sobre un suposat complot orquestrat per l'Iran per matar a Trump que, no obstant això, no estaria relacionat amb el tiroteig dut a terme per Crooks.

Wells també ha detallat que encara no hi ha un motiu clar ni cap còmplice o soci del tirador que tingués "coneixement previ de l'atac", que es va produir a la ciutat de Butler, a l'estat de Pennsilvània.

L'FBI, que ha difós aquest dimecres imatges del rifle utilitzat per Crooks, ha detallat que el tirador va buscar informació tant de la Convenció Nacional Republicana com de la Demòcrata, per la qual cosa va poder haver vist una "oportunitat" en l'acte del magnat.

L'atac, en què l'expresident va resultar ferit lleu en la seva orella dreta després que la bala li fregués, es va saldar amb la mort d'un simpatitzant republicà i dos ferits. El tiroteig va incentivar la dimissió de la directora del Servei Secret, Kimberly Cheatle.