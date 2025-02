L'alcaldessa de Filadèlfia confirma un mort a terra després d'estavellar-se un avió medicalitzat mexicà

MADRID 1 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Filadèlfia, Cherelle Parker, ha confirmat aquest dissabte la mort d'una persona que estava dins d'un cotxe a causa de l'impacte d'un avió medicalitzat mexicà, del qual els seus sis ocupants han mort.

A més, hi ha almenys 19 persones ferides, una xifra que "no està gravada en pedra", ha advertit Parker en roda de premsa recollida per la cadena nord-americana Fox News.

"La investigació continua. Els investigadors estan ara mateix escampats per tot el lloc de l'impacte. Donarem més informació tan aviat com estigui disponible, però vull deixar clar que trobarem la causa d'aquesta tragèdia", ha afegit.

Les empreses de serveis públics estan treballant ja per restablir el servei, ha afegit Parker. "Animem a tota la gent que pugui a quedar-se a casa perquè hi ha una investigació oberta. Vull destacar que tenim policies, bombers i treballadors d'emergència en tot el barri. Cap persona que estigui a la zona afectada hauria de tenir problemes per desplaçar-se des de casa seva perquè ha de marxar", ha indicat.

Prèviament s'havia informat de la mort de sis persones que viatjaven a l'avió medicalitzat, totes elles mexicanes. L'aparell transportava una pacient menor d'edat, familiars i personal de l'aeronau.