L'alcalde de Nova York publica un vídeo amb Sánchez: "Ser d'esquerres significa intentar tirs difícils"

Tots dos emulen ser jugadors de bàsquet llançant boles de paper a una paperera
MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Nova York, Zohran Kwane Mamdani, ha publicat un vídeo junt amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en el qual tots dos emulen jugar al bàsquet tirant boles de paper en una paperera.
"You know that being a leftist means taking big shots (Saps que ser d'esquerres significa intentar tirs difícils)", diu Sánchez en anglès. L'expressió "taking big shots" es pot entendre amb el doble sentit d'assumir grans reptes a nivell polític i intentar llançaments ambiciosos a cistella en bàsquet.
"I anotar", respon l'alcalde de Nova York abans de començar a encistellar a la paperera.
Vestits de tratge, en el vídeo, Sánchez i el nordamericà celebren els "tirs difícils" de les polítiques d'esquerra llançant boles de paper a una paperera.
En el video, que dura 21 segons, Mamdani i Sánchez riuen i emulen tirs de bàsquet a una paperera amb diferents postures mentre sona una música de fons en una escena probablement gravada després de la reunió que van mantenir aquesta setmana a Nova York.
El video va ser difós aquest dissabte a la nit a través dels comptes oficials de l'alcalde de Nova York i al seu canal de X ja arriba als 2,7 milions de reproduccions.