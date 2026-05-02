L'aerolínia nordamericana low-cost Spirit Airlines anuncia el tancament definitiu d'operacions

Fracassa a última hora un intent final de rescat per salvar la companyia i als seus més de 15.000 empleats
MADRID, 2 maig (EUROPA PRESS) -
L'aerolínia nordamericana low-cost Spirit Airlines ha anunciat aquest dissabte l'inici del tancament de les seves operacions a partir d'avui i de manera progressiva amb "efecte immediat" després del fracàs de les negociacions amb el Govern federal sobre un possible rescat d'última hora per salvar a la companyia i a les seves més de 15.000 empleats.
"Amb gran pesar, Spirit Airlines ha iniciat el cessament ordenat de les seves operacions el 2 de maig de 2026, amb efecte immediat", ha anunciat la companyia en un comunicat en el qual informa de la cancel·lació de tots els seus vols i del seu servei d'atenció al client.
"Ens enorgulleix l'impacte que el nostre model de baix cost ha tingut en la indústria durant els últims 34 anys i esperàvem seguir atenent als nostres passatgers durant molts anys més", ha conclòs la que va arribar a ser el 2025 la vuitena aerolínia més gran d'EUA pel nombre de seients, incapaç de sortir de la seva segona fallida per, en part, l'encariment dels preus del combustible.
Aquest divendres, el president d'Estats Units, Donald Trump, es mostrava escèptic sobre un possible acord d'última hora estimat en uns 500 milions de dòlars (uns 426 milions d'euros), que finalment ha estat incapaç de convèncer als creditors de l'aerolínia.
"Ho estem analitzant però cap institució ha pogut tancar mai un bon acord. M'agradaria salvar aquestes ocupacions", va declarar el mandatari hores abans de l'anunci del tancament de la companyia, que ha provocat l'engegada d'un programa d'ajuda d'emergència anunciat hores després pel secretari de Transport, Sean Duffy.
Duffy ha culpat en un comunicat a "les polítiques radicals" de l'expresident demòcrata Joe Biden i el seu secretari de Transport, Pete Buttigieg, a els qui va acusar d'assestar un dur cop a l'aerolínia en bloquejar en 2024 la seva fusió amb una altra aerolínia low-cost, JetBlue. La paralització va ser ordenada per un tribunal federal després d'una investigació de l'agència antimonopoli d'EUA.
El pla presentat per Duffy comprèn un compromís de les aerolínies per "oferir als membres de l'equip de Spirit entrevistes de treball preferencials amb caràcter prioritari" i preus especials per als viatgers de Spirit que s'han quedat en terra de ningú.