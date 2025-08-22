EUA.- L'accident d'un autobús turístic deixa "múltiples" víctimes en l'estat de Nova York

MADRID 22 ago. (EUROPA PRESS) -
Un autobús amb turistes que tornava a Nova York després d'una visita a les cascades del Niàgara s'ha sortit de la via en plena autopista, en un accident que, segons les primeres informacions de la Policia estatal, ha deixat "múltiples" víctimes mortals.
A bord de l'autobús viatjaven un total de 52 persones, inclòs el conductor. "Per raons desconegudes, el vehicle va perdre el control, se'n va anar cap a la mitjana i, en corregir, va acabar en una rasa" en els voltants de la localitat de Pembroke, ha explicat davant dels mitjans un portaveu policial, James O'Callaghan.
El portaveu ha assegurat que diverses persones han quedat atrapades a l'interior del vehicle, mentre que unes altres han sortit disparades, per la qual cosa en un primer moment no ha pogut oferir un balanç exacte de morts. Sí que ha confirmat que hi ha nens entre les víctimes.
O'Callaghan ha apuntat que la majoria de les persones a bord són de nacionalitat índia, xinesa i filipina, per la qual cosa fins a la zona s'han desplaçat també traductors que han començat a col·laborar amb els serveis d'emergència, segons la cadena CNN.