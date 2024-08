EUA.- Kamala i Walz fan la seva primera aparició conjunta en un míting a Filadèlfia (EUA)

MADRID, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha fet aquest dimarts a Filadèlfia la seva primera aparició conjunta amb el governador de Minesota, Tim Walz, després de triar-lo com el seu company de fórmula de cara a les eleccions presidencials, que tindran lloc el 5 de novembre i en les quals s'enfrontaran a l'expresident Donald Trump i al senador J.D. Vance.

Després que hagin sortit a l'escenari amb la cançó de 'Freedom' de Beyoncé i hagin saludat els seus simpatitzants, Harris ha asseverat que els demòcrates han d'esforçar-se per guanyar. "Hem d'igualar la situació. Som els menys afavorits en aquesta carrera, però tenim el pols i sé exactament a què ens enfrontem", ha declarat. Així mateix, ha assenyalat que la seva campanya "no (és) només una lluita contra Trump", sinó "pel futur", en referència a les seves promeses de baixar el cost de vida de les famílies.

En la seva intervenció, ha explicat que es va proposar "trobar un soci que pugui ajudar a construir aquest futur més brillant" i ha presentat Walz a l'audiència, argumentant que és el company que ha estat buscant. Per a això, ha repassat l'experiència professional del governador, segons ha recollit la cadena de televisió nord-americana CNN.

Els nord-americans, ha assenyalat, estan sent testimonis d'un "atac total contra les llibertats i drets durament conquistats i lluitats". "En Tim i jo tenim un missatge per Trump i uns altres que volen fer retrocedir el rellotge en les nostres llibertats fonamentals: no tornarem enrere", ha manifestat, la qual cosa ha provocat càntics entre la multitud.

Walz, per la seva banda, ha agraït a Harris "la confiança dipositada" i per retornar-li "l'alegria". "Estic encantat de ser en aquest viatge amb vostè i Doug", ha dit en referència al segon cavaller, Douglas Emhoff. També ha utilitzat el seu discurs per repassar la seva biografia, especialment la seva experiència com a professor, entrenador i com a veterà.

Així mateix, ha criticat l'historial de Trump en matèria de la Covid-19, economia i delinqüència, posant l'accent que el magnat, des que va deixar la Casa Blanca, "sembra caos i divisió". "Es va quedar paralitzat davant de la pandèmia. Va portar la nostra economia a la ruïna. I els delictes violents van augmentar, i això sense explicar els delictes que va cometre", ha ironitzat, després que la multitud ha demanat "tancar" a l'expresident. Amb tot, ha dit que Trump "no té ni idea sobre el servei (militar perquè) està massa ocupat servint-se a si mateix".

En aquesta línia, ha criticat J.D. Vance i ha assegurat que "no pot esperar" per debatre amb ell, sempre que "estigui disposat a aixecar-se del sofà i aparèixer". Ha marcat distàncies entre la classe mitjana nord-americana i el seu rival, subratllant que va créixer "en el cor del país" com "tota la gent comuna", mentre que la carrera del republicà "va ser finançada per multimilionaris de Silicon Valley i després va escriure un llibre criticant aquesta comunitat".

"Haig de dir-ho, simplement assenyalant una observació que vaig fer. Ho saben. Ho senten. Aquests tipus són esborronadors i sí, simplement són rars de collons. Això és el que veieu", ha declarat.

Des de la realització de l'anunci que Walz s'uniria a la fórmula presidencial, la seva campanya ha recaptat 20 milions de dòlars (18,3 milions d'euros). Durant el mes de juliol va recaptar un total de 310 milions de dòlars (uns 284 milions d'euros), doblant les xifres de Trump.

Harris, que va fer el pas de presentar-se a les eleccions després de la renúncia a la reelecció de l'actual president, Joe Biden, a finals de juliol, ha hagut d'organitzar el seu equip de campanya en temps rècord. A més, ha hagut d'escollir el seu 'número dos' en poc més de dues setmanes, quan sol ser una decisió que porta mesos. L'actual vicepresidenta s'ha convertit en la primera dona negra i la primera nord-americana d'origen asiàtic a liderar la candidatura del Partit Demòcrata.