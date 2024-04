Un jutge de Nova York amplia l'ordre de silenci de Trump en el seu cas de suborn

El fiscal del districte de Manhattan havia denunciat que "la retòrica perillosa de l'acusat amenaça" la integritat del procés



El jutge Juan Merchan, que lidera el cas contra l'expresident estatunidenc Donald Trump per presumpte suborn a l'exactriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com 'Stormy Daniels', ha anunciat aquest dilluns una ampliació de l'ordre de silenci imposada la setmana passada en el context del judici, programat pel proper 15 d'abril.

En la decisió, Merchan ha criticat durament al magnat per una sèrie de publicacions a la seva xarxa social, Truth Social, en les quals atacava a la seva filla des de la imposició de l'ordre de silenci, que incloïa a jurats, testimonis i familiars d'advocats o membres del personal, sense inclourar a Merchan ni al fiscal del districte de Manhattan, Alvin Bragg.

"Aquest patró d'atacar als familiars dels juristes i advocats assignats als seus casos no té cap propòsit legítim. Simplement injecta por en aquells assignats o anomenats a participar en el procés, que no només ells, sinó també els seus familiars, són 'blanc net' per la virulència de l'acusat", ha escrit.

Aquesta ampliació de l'ordre arriba després que Bragg demanés aquesta mesura alhora que indicava que "aquest tribunal ha de deixar clar immediatament que l'acusat té prohibit fer o ordenar a altres que facin declaracions públiques sobre els familiars del tribunal, el fiscal de districte i tots els altres individus esmentats en la decisió".

"La retòrica perillosa, violenta i reprensible de l'acusat amenaça fonamentalment la integritat d'aquests procediments i té com a objectiu intimidar als testimonis i als participants del judici per igual, inclòs aquest tribunal", resa la missiva, que cita prop d'una desena de publicacions del magnat a la seva xarxa social, Truth Social.

"Aquest tema no és complicat. Els familiars dels participants en aquest procés han d'estar estrictament fora dels límits", ha manifestat abans d'agregar que "la insistència de l'acusat en el contrari revela una perillosa sensació de dret a instigar la por i fins i tot el dany físic als estimats d'aquells que veu a la sala del tribunal".

Bragg ha argumentat que el jutge hauria d'aclarir o ampliar el llenguatge existent per evitar que Trump ataqués tant a la família del magistrat com la seva pròpia. Aquesta petició té lloc després que l'exmandatari continués publicant missatges relatius a la filla del jutge.

Per la seva banda, l'equip legal de Trump ha insistit que tal canvi en l'ordre de silenci només violaria encara més els drets de la primera esmena de la Constitució nord-americana del candidat del Partit Republicà per a les eleccions de finals d'any.

"Trump no ha violat l'ordre de silenci, i ampliar-la exacerbaria les violacions constitucionals existents i en curs que l'ordre està infligint", ha escrit l'advocat de Trump, Todd Blanche, segons recull el diari nord-americà 'The Hill'.