La Justícia d'EUA investiga Trump per conspiració de drets civils per l'assalt al Capitoli

Els fiscals afirmen tenir proves per acusar Trump de tres delictes pels seus intents per anul·lar les eleccions de 2020



MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La carta que va rebre aquesta setmana l'expresident dels Estats Units Donald Trump per part del fiscal especial Jack Smith informant-lo que està sent investigat sobre els seus intents per anul·lar les eleccions de 2020 assenyala que la Justícia del país té proves per acusar l'exmandatari de tres delictes, inclosa la conspiració per violar drets civils.

Segons fonts amb coneixement del document consultades per la cadena CBS, assenyalen que la carta inclou "conspiració per defraudar als Estats Units, privació de drets en virtut de la llei (quan algú usa el poder per negar drets constitucionals), i manipulació de testimonis i obstrucció d'un procediment oficial".

El segon d'aquests càrrecs es refereix a la secció 241 del Codi estatunidenc, que estableix sota la "conspiració de drets civils" que és il·legal conspirar per amenaçar o intimidar a una persona en el "lliure exercici" de qualsevol dret o privilegi sota la Constitució o les lleis dels Estats Units".

La inclusió de la investigació d'aquests presumptes delictes en la carta no significa necessàriament que Trump sigui acusat d'aquests delictes ni que l'acusació es limiti a aquests tres estatuts.

Trump va assegurar aquest dimarts haver rebut una missiva del fiscal especial Jack Smith en la qual li comunicava que el Departament de Justícia l'estava investigant per la seva implicació en l'assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021. Segons va indicar, la Justícia nord-americana tenia proves que hagués comès algun delicte en el marc del període post electoral, quan els republicans es van afanyar per anul·lar el resultat dels comicis.

D'acord amb el comunicat de Trump, en la missiva se li insta a informar a la Justícia nord-americana sobre aquell episodi en un termini de quatre dies, i ha defensat el seu "dret a protestar" pels resultats d'unes eleccions que considera van ser "trucades i robades".

Trump té oberta ja una acusació federal per haver emmagatzemat en la seva mansió privada en Mar-a-Lago (Florida) documents classificats. Un tribunal de Manhattan (Nova York) l'acusa també de suborns a l'estrella de cinema per a adults Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels.

L'exmandatari va confirmar al novembre de l'any passat que es presentaria a les primàries republicanes, on segons les enquestes aconseguirira la victòria i representaria al Partit Republicà en les eleccions presidencials de 2024. El president del país, Joe Biden, aspirarà a la reelecció.