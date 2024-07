Joe Biden renuncia a la candidatura presidencial

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat la seva renúncia a la candidatura a la reelecció "en interès del meu partit, del país i el meu personal".

"Encara que la meva intenció era buscar la reelecció, crec que el millor per al meu partit, per al país i per a mi és renunciar i concentrar-me únicament a complir amb les meves funcions com a president durant el que queda de mandat", ha indicat en un comunicat publicat en xarxes socials.

"Em dirigiré a la nació aquesta setmana vinent per donar més detalls sobre la meva decisió", ha avançat. "Ha estat el major honor de la meva vida servir com el seu president", ha afegit.