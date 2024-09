EUA.- JD Vance reitera que immigrants haitians mengen mascotes després d'assegurar-ho Trump

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El candidat a vice-president dels Estats Units pel Partit Republicà, JD Vance, ha repetit aquest diumenge la polèmica frase del candidat a president Donald Trump sobre immigrants haitians que mengen gossos i gats a la ciutat d'Springfield, a Ohio.

Vance ha assegurat que coneix testimonis de primera mà de "votants meus" a la ciutat que asseguren que realment està passant, ha dit en una entrevista de la cadena CNN.

"Els mitjans de comunicació nord-americans han ignorat totalment aquest tema fins que Donald Trump i jo comencem a parlar dels 'memes' de gats. Si haig de crear històries perquè els mitjans parin atenció al patiment de la gent, això és el que faré", ha argumentat.

L'entrevistadora li ha plantejat aleshores que estaven creant històries: "Jo no he estat el qui ha generat els 20.000 immigrants il·legals que hi ha a Springfield, sinó que és gràcies a la política de Kamala Harris. Les seves polítiques són les responsables, però sí, hem generat un focus d'atenció que ha provocat que els mitjans de comunicació nord-americans parlin d'aquesta història i del patiment causat per les polítiques de Kamala Harris".

L'alcalde de Springfield, Rob Rue, ha intervingut en la polèmica i ha afirmat que no hi ha informació "verificable" sobre les afirmacions de Trump i el seu equip, mentre que el governador d'Ohio, el republicà Mike DeWine, ho ha desmentit. El propi Ajuntament de la ciutat recull en el seu web que hi ha entre 12.000 i 15.000 immigrants vivint al comtat de Clark i que els haitians hi viuen legalment dins d'un programa d'acolliment.