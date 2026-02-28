EUA i Israel llancen un atac massiu contra el cor del poder a Iran

Trump exigeix la rendició de l'Exèrcit i crida a la població a protagonitzar un esforç final per enderrocar a l'estament clerical
MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte el començament de "una gran operació de combat", amb la col·laboració d'Israel, contra les principals institucions d'Iran per "protegir al poble nord-americà a través de l'eliminació de l'amenaça que representa el règim iranià" i, en últim terme, enderrocar a les autoritats del país i desactivar a les seves forces de seguretat.
Trump ha deixat ben clar en el seu discurs el doble objectiu de l'operació: la rendició total i absoluta de l'Exèrcit i de la Policia iraniana, a els qui ha promès una amnistia, i forçar l'aixecament definitiu de la població contra l'estament clerical. "Al poble iranià li dic que l'hora de la seva llibertat està al seu abast", ha manifestat Trump, sobre un atac que representarà "l'única oportunitat" que tindran "durant generacions" per enderrocar a les autoritats iranianes.
"Preneu les regnes de la vostra destinació i deslligueu el futur pròsper i gloriós que està al vostre abast. Aquest és el moment d'actuar", ha reblat.
Trump s'ha dirigit en termes molt més durs a les forces de seguretat: "Als membres de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, les forces armades i tota la Policia, els dic aquesta nit que han de deposar les armes. Sereu tractats amb justícia i amb immunitat total o us enfrontareu a una mort segura".
En un missatge en xarxes socials, el Pentàgon ha batejat l'operació contra Iran com a 'Fúria Èpica', si bé mitjans israelians assenyalen que l'atac es coneix al país com 'Rugit del Lleó', en el que seria la continuació semàntica de l'operació contra instal·lacions nuclears a l'Iran del juny passat que l'Exèrcit israelià va batejar com a 'Lleó Rampant'.
EXPLOSIONS A TEHERAN
Mitjans semioficials iranians com l'agència Tasnim han confirmat explosions a la capital, Teheran, concretament al barri de Pasteur, on es troba el complex d'alta seguretat que alberga la residència i l'oficina del líder suprem d'Iran, l'aiatol·là Ali Jamenei. L'agència de notícies Fars estima que almenys set míssils han arribat a la zona, de moment sense més detalls.
Un portaveu de l'Autoritat Civil d'Aviació d'Iran ha confirmat el tancament de l'espai aeri iranià enmig dels atacs llançats per Estats Units i Israel. En declaracions a l'agència IRNA, Majid Ajavan, ha assenyalat que el tancament serà pel termini de sis hores.
El canal 12 de la televisió israeliana ha informat, citant a fonts de seguretat, que els atacs contra Iran han comprès també instal·lacions dels ministeris de Defensa i Intel·ligència del país, acompanyats d'atacs informàtics que han tombat, entre altres objectius, la pàgina de l'agència oficial de notícies IRNA. Segons el portal NetBlocks, especialitzat en el seguiment de l'accés a Internet en conflictes armats, la connexió nacional es troba ara mateix a un 54% dels nivells ordinaris.
El primer anunci ha vingut de la mà del ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, qui ha informat a primera hora d'aquest dissabte d'un "atac preventiu per eliminar les amenaces a l'Estat d'Israel", abans de declarar "un estat d'emergència especial" en tot el país, segons un comunicat emès pel Ministeri de Defensa d'Israel.
Les Forces de Defensa d'Israel han activat les alarmes en tot el país per advertir a la població que romangui prop dels refugis antiaeris davant d'una possible resposta d'Iran. "Com a resultat, s'esperen atacs amb míssils i avions no tripulats contra Israel i la seva població civil en el futur proper", resa la nota del Ministeri hebreu.
"Aquesta és una alerta proactiva per preparar al públic davant de la possibilitat de llançament de míssils cap a l'Estat d'Israel", ha explicat l'Exèrcit hebreu en una publicació en xarxes socials en la qual ha anunciat que, a partir de les 08.00 hores (hora local), "es realitzaran canvis immediats a les Pautes del Comandament del Front Intern", entre els quals s'inclouen la "prohibició d'activitats educatives, reunions i llocs de treball, excepte els sectors essencials".
A més, el Ministeri de Transports israelià ha anunciat la cancel·lació de tots els vols i el tancament del seu espai aeri, segons recull el diari 'Estafis of Israel' (TOI). En paral·lel, les autoritats hebrees han sol·licitat a la població no acudir als aeroports "fins a un altre avís" i ha instat a els qui es trobin a l'estranger que es mantinguin informats pels canals oficials de la situació.
L'espai aeri, han agregat, es reobrirà quan les condicions de seguretat ho permetin i s'establirà un avís amb 24 hores d'antelació.
RESPOSTA IRANIANA
Iran ha respost a l'atac massiu amb míssils dirigits no només contra territori israelià, sinó contra posicions militars nordamericanes a les seves bases a la regió, concretament a Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordània i Unió dels Emirats Àrabs, que ha confirmat un mort per les restes d'un míssil interceptat.
L'agència semioficial de notícies iraniana Fars informa d'atacs contra la Cinquena Flota d'Estats Units a Bahréin, la base aèria d'Al Udeid a Qatar, la base aèria d'Al Salem a Kuwait i la base aèria d'Al Dhafra a Unió dels Emirats Àrabs. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha informat de 200 militars nord-americans morts o ferits en aquests atacs, una informació que no ha estat confirmada per Washington.
"Un centre de servei de la Cinquena Flota ha estat objecte d'un atac amb míssils", ha indicat per la seva banda l'agència oficial de notícies bahreiní, BNA, en un comunicat. "Instem al públic a seguir les instruccions emeses per les autoritats oficials i a obtenir informació de fonts oficials", ha afegit.
A més, almenys quatre persones han mort al sud de Síria com a conseqüència de l'impacte d'un míssil iranià a la zona industrial de la ciutat de Sueida, en la governació del mateix nom, dins dels enfrontaments desencadenats per l'atac nordamericà i israelià contra la República Islàmica.
D'altra banda, les Forces de Mobilització Popular (FMP), la principal coalició de milícies proiraníes de l'Iraq, ha denunciat dos morts en un atac aeri contra una de les seves posicions al sud-oest de Bagdad. L'atac ha ocorregut sobre les 11.50 hores d'aquest dissabte (les 9.50 hores a Espanya peninsular i Balears) a la zona de Jurf al Nasr, al nord de la governació de Babilònia, que han causat la mort d'almenys dues persones i ferides a altres tres.
UN ATAC A la CÚPULA
L'Exèrcit israelià ha confirmat que entre els seus principals objectius es troba la cúpula de lideratge iranià, començant per Jamenei i el president Masud Pezeshkian. Els objectius, ha precisat l'Exèrcit incloïen llocs on es reunien "representants d'alt rang de la cúpula política i de seguretat d'Iran".
Els militars han explicat que la decisió d'atacar al matí i no a la nit havia estat deliberada i que Israel, per segona vegada, havia aconseguit "la sorpresa tàctica, malgrat els exhaustius preparatius iranians", localitzant amb precisió als comandants i alts líders.
Informes iranians des de Teheran suggereixen, de moment i a falta de confirmació oficial, que tots ells segueixen amb vida després dels atacs.