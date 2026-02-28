EUA i Israel llancen un atac massiu contra el cor del poder a Iran

Trump anuncia el començament d'una "gran operació de combat" dirigida específicament a la "eliminació del règim iranià"
MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte el començament de "una gran operació de combat" contra les principals institucions d'Iran per "protegir al poble nord-americà a través de l'eliminació de l'amenaça que representa el règim iranià".
l'agència semioficial de notícies iraniana Fars, ha notificat almenys tres explosions a Teheran, la capital d'Iran. Altres mitjans oficials com l'agència de notícies IRNA han assegurat --citant a corresponsals sobre el terreny-- que el centre de la ciutat s'ha vist embolicat en denses columnes de fum.
El primer anunci ha vingut de la mà del ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha informat a primera hora d'aquest dissabte d'un "atac preventiu per eliminar les amenaces a l'Estat d'Israel", abans de declarar "un estat d'emergència especial" en tot el país, segons un comunicat emès pel Ministeri de Defensa d'Israel.
Les Forces de Defensa d'Israel han activat les alarmes en tot el país per advertir a la població que romangui prop dels refugis antiaeris davant d'una possible resposta d'Iran. "Com a resultat, s'esperen atacs amb míssils i avions no tripulats contra Israel i la seva població civil en el futur proper", resa la nota del Ministeri hebreu.
"Aquesta és una alerta proactiva per preparar al públic davant de la possibilitat de llançament de míssils cap a l'Estat d'Israel", ha explicat l'Exèrcit hebreu en una publicació en xarxes socials en la qual ha anunciat que, a partir de les 08.00 hores (hora local), "es realitzaran canvis immediats a les Pautes del Comando del Front Intern", entre els quals s'inclouen la "prohibició d'activitats educatives, reunions i llocs de treball, excepte els sectors essencials".
A més, el ministeri de Transports israelià ha anunciat la cancel·lació de tots els vols i el tancament del seu espai aeri, segons recull el diari 'Estafis of Israel' (TOI). En paral·lel, les autoritats hebrees han sol·licitat a la població no acudir als aeroports "fins a un altre avís" i ha instat a els qui es trobin a l'estranger que es mantinguin informats pels canals oficials de la situació.
L'espai aeri, han agregat, es reobrirà quan les condicions de seguretat ho permetin i s'establirà un avís amb 24 hores d'antelació.