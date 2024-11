La Intel·ligència dels EUA acusa Rússia de vídeos falsos sobre presumpte frau electoral

MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -

La comunitat d'Intel·ligència dels EUA ha acusat Rússia d'orquestrar vídeos falsos sobre presumpte frau electoral durant la votació anticipada a les eleccions presidencials del 5 de novembre.

La Direcció d'Intel·ligència Nacional (DNI), l'Oficina Federal d'Investigació (FBI) i l'Agència de Seguretat de Ciberseguretat i Infraestructures (CISA) han determinat que "actors sota la influència de Rússia van manufacturar" un vídeo difós els últims dies en xarxes socials en què apareixen suposats individus d'origen haitià votant il·legalment a la candidata demòcrata, Kamala Harris, a col·legis electorals de Geòrgia.

El secretari d'Estat de Geòrgia, Ben Raffensperger, ha refutat les afirmacions del vídeo com a falses, i ja va avançar aquesta setmana que les imatges havien estat manipulades i va lamentar que semblen cavalcar l'onada de xenofòbia contra la població haitiana dels Estats Units. El candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, va difondre el mes passat el bulo que integrants d'aquesta comunitat estaven menjant gossos i gats a la ciutat de Springfield, a Ohio.

Per a les agències d'intel·ligència nord-americanes, aquesta activitat russa "és part d'un esforç de Moscou per sembrar dubtes infundats sobre la integritat de les eleccions nord-americanes i avivar les divisions entre la població".

Les agències vaticinen que aquests incidents no acabaran aquí i donen per segur que Rússia "seguirà publicant contingut mediàtic per soscavar la confiança en la integritat de les eleccions i enfrontar els nord-americans".