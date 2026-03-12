Un individu encasta un vehicle contra una sinagoga a Michigan (EUA)

Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku
MADRID 12 març (EUROPA PRESS) -
El director de l'FBI, Kash Patel, ha informat aquest dijous que un individu ha encastat presumptament un vehicle contra la sinagoga Temple Israel, situada en el municipi de West Bloomfield, a l'estat nord-americà de Michigan, i posteriorment s'ha produït un tiroteig a la zona.
Patel ha indicat en un breu missatge publicat a les xarxes socials que agents de l'FBI s'han traslladat al lloc dels fets per respondre davant de la presència d'un "tirador actiu", sense que de moment hi hagi més detalls al respecte.
La Policia de l'estat de Michigan ha indicat que està al corrent del tiroteig i ha demanat a la població que es mantingui allunyada de la zona. "Els agents estatals han augmentat les patrulles en altres llocs de culte del districte", ha afegit.
Per la seva banda, la governadora de l'estat, Gretchen Whitmer, ha catalogat el succés de "esquinçador". "La comunitat jueva de Michigan hauria de poder viure i practicar la seva fe en pau. L'antisemitisme i la violència no hi tenen cabuda a Michigan", ha dit en un comunicat.