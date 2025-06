Portava més d'un any preparant l'atac amb un llançaflames i còctels Molotov contra un acte proisraelí

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El sospitós de l'atac del diumenge contra un acte proisraelí a Boulder, Colorado (Estats Units), Mohamed Sabry Soliman, ha estat imputat per un delicte d'odi a nivell federal, segons l'afidàvit judicial presentat aquest dilluns, en el qual vuit persones van resultar ferides.

En concret ha estat acusat de "delicte d'odi contra una raça, religió o origen nacional real o percebut", explica el document, citat per mitjans nord-americans.

El sospitós va atacar amb un "llançaflames casolà" i diversos còctels Molotov als assistents a un acte pels ostatges segrestats a la Franja de Gaza, un atac que portava planejant des de fa més d'un any, a l'espera que la seva filla es gradués, segons els documents judicials federals que recull el diari 'The Denver Post'.

Soliman va elaborar 14 còctels Molotov amb gasolina que va abocar en ampolles de vi i gerres a les quals després va afegir tela vermella.

El detingut ha confessat que va buscar com preparar el líquid inflamable a YouTube i que el seu objectiu era específicament el grup Corre per Les seves Vides, una organització que convoca recurrentment actes per tot Estats Units per conscienciar sobre els ostatges israelians segrestats a la Franja de Gaza. Soliman ha subratllat que es tracta d'un "grup sionista", segons els documents federals.

El sospitós va confessar l'autoria després de ser detingut el mateix diumenge a la tarda i va assegurar als agents que "ho faria de nou", segons el text presentat al tribunal per l'Oficina Federal d'Investigació (FBI). "Volia matar a tots els sionistes i desitjava que tots morissin", prossegueix.