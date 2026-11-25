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MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units planeja establir nous aranzels a la Xina, la Unió Europea i altres dotze economies mundials, al·legant que els seus actes i la seva sobrecapacitat industrial son "irrazonables i obstaculitzen o restringeixen el comerç nord-americà", tot sota l'empara en la Secció 301 de la Llei de Comerç de 1974.
En concret, l'Oficina del Representant Comercial dels Estats Units ha assenyalat a la Xina, la UE, Singapur, Suïssa, Indonèsia, Malàisia, Cambodja, Tailàndia, Corea, el Vietnam, Taiwan, Bangladesh, el Japó i Índia com els receptors d'aquestes taxes.
"Durant dècades, molts dels nostres socis comercials han adoptat estratègies industrials basades a atacar la manufactura, la supressió de salaris i mà d'obra, el suport financer i d'un altre tipus, els insumos de l'economia no de mercat i altres pràctiques distorsionadores del mercat que inclinen la balança comercial al seu favor, alhora que erosionen la basi manufacturera dels Estats Units", ha sostingut el representant comercial dels Estats Units, Jamieson Greer.
L'administració nord-americana considera que els subsidis i uns altres suports governamentals han creat un excés de capacitat industrial en aquestes economies, la qual cosa permet a les seves empreses inundar els mercats globals amb productes més barats, perjudicant així als productors nord-americans.