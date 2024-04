Un home es cala foc a l'exterior del tribunal on es duu a terme el cas contra Trump per suborn

MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Un home s'ha calat foc aquest divendres a l'exterior del tribunal penal de Manhattan, a Nova York, on es troba l'expresident d'Estats Units Donald Trump en el marc del cas per presumpte suborn a l'exactriu de cinema porno Stephanie Clifford.

De moment es desconeixen les causes de l'incident, que s'ha produït mentre s'acabava de completar la selecció del jurat suplent.

Agents del Departament de Policia de Nova York s'han traslladat al lloc per atendre a la persona, segons ha informat la cadena NBC News.

El jurat, format per set homes i cinc dones, ja va prestar jurament el dia anterior davant del jutge Juan Merchan, qui lidera el cas.

La selecció dels candidats --incloent els sis suplents-- s'ha demorat diversos dies, ja que Trump els ha examinat d'un en un per comprovar que les seves postures polítiques no interfereixin en el procés.

La Fiscalia acusa a Trump de 34 delictes per presumpta falsificació documental, dins d'una trama amb la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a 'Stormy Daniels' per comprar el seu silenci i que no parlés d'una suposada relació extramatrimonial abans de les eleccions de 2016.

El magnat va justificar aquest pagament com a part de les seves despeses legals.