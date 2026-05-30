Hegseth ataca el sistema d'aliances al fòrum de Shangri-La i avisa que la "dependència" d'EUA "ha acabat"

El secretari de Defensa reivindica al seu país com a factor de "equilibri" davant del "justificat alarmisme" que desperta Xina
MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Defensa d'Estats Units, Pete Hegseth, ha traslladat en la seva compareixença d'aquest dissabte davant del fòrum de defensa Shangri-La 2026 a Singapur l'animadversió de l'Administració Trump cap a l'actual sistema d'aliances internacional i reivindicat al seu país com un factor de "equilibri" enfront dels esforços de Xina per establir una nova hegemonia a través d'un creixement militar que està provocant un "justificat alarmisme".
"El que busquem, i el que el President (Trump) ha expressat constantment, és un equilibri genuïnament estable que beneficiï tant als nordamericans com als nostres aliats", ha manifestat Hegseth durant el seu torn de paraula en el principal fòrum de Defensa d'Àsia. Estats Units persegueix, ha insistit, "un equilibri de poder favorable però durador en el qual cap Estat, inclosa Xina, pugui imposar la seva hegemonia i posar en perill la seguretat o la prosperitat" del país o dels seus aliats.
Així doncs, "Estats Units busca preservar les condicions que durant molt temps han sustentat la pau i la prosperitat en aquesta regió". En suma, Estats Units és "la potència que treballa per mantenir l'equilibri, no per pertorbar-ho, així de simple" atès que "observar la situació actual a la regió, existeix una justa preocupació per l'històric rearmament militar de Xina i l'expansió de les seves activitats militars a la regió i més enllà".
En aquest sentit, Hegseth ha lamentat la situació actual del sistema d'aliances internacional en entendre, com ha insistit Trump en nombroses ocasions, que els aliats d'Estats Units no estan a l'altura dels esforços econòmics de defensa que efectua la Casa Blanca. "No es pot tenir una aliança forta tret que tots estiguin compromesos i no podem tenir a gent que viu del conte", ha avisat abans d'atacar la pròpia naturalesa del fòrum en el qual ha participat: "No necessitem més conferències. Necessitem més poder de combat. Lamento haver de dir-ho aquí. Menys Shangri-La, més vaixells, més submarins".
Per tant, Hegseth ha donat per acabada "l'era en la qual Estats Units subsidia la defensa de nacions riques" abans d'insistir un cop més en què Estats Units necessita "socis, i no protectorats: busquem aliances basades en la responsabilitat compartida, no en la dependència".