El Govern dels EUA apunta a una fallada del contractista o un "router defectuós" com a responsable del caos aeri

Niyi Fote / Zuma Press / Europa Press
MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari de Transports dels Estats Units, Sean Duffy, ha esmentat aquest dissabte una fallada de l'empresa contractista dels serveis de comunicació del control aeri L3Harris i un possible "router defectuós" com a causes del caos aeri que ha provocat retards i la cancel·lació de més de 9.000 vols durant la jornada del divendres.
"Estem treballant per esclarir si ha estat incompetència, en el sentit d'un error d'usuari... de L3Harris o si van instal·lar un router defectuós", ha explicat Duffy en roda de premsa.
El router de reemplaçament va anegar amb dades uns altres routers de la xarxa de control de trànsit aeri amb milers d'intents de connexió, la qual cosa va provocar un col·lapse del sistema. Els controladors aeris van deixar de poder comunicar-se amb els avions i de rebre les dades de radar.
L'empresa estava fent una intervenció rutinària de manteniment en una ubicació remota de l'Administració Federal d'Aviació (FAA) per substituir les línies de coure de dècades d'antiguitat per línies de fibra.
Duffy ha destacat que les comunicacions del control del trànsit aeri estan "totalment operatives", cosa que no ha impedit que s'hagin comptabilitzat 4.363 cancel·lacions de vols durant la jornada del dissabte.
L'administrador de la FAA, Bryan Bedford, també ha comparegut en la roda de premsa i ha apuntat que s'ha aïllat l'aparell responsable de l'incident, identificat uns 45 minuts després que es van detectar les primeres anomalies.
"Van arribar informes aleatoris de diferents instal·lacions relatius a freqüències que arribaven i es tallaven, per la qual cosa es van veure obligats a canviar entre els sistemes primaris i de suport", ha apuntat Bedford. "Si hagués estat un sol origen ho hauríem superat, però quan vam veure que n'hi havia 2, 3, 10, 17 orígens, comencem a adonar-nos que estava passant alguna cosa molt més gran", ha afegit.
Quan van arribar a la conclusió que no es podria resoldre ràpidament va ser quan "vam anar a l'aturada nacional". No obstant això, ha destacat que cap sistema "es va quedar en negre" ni "es va perdre per complet" durant l'incident.
Bedford ha subratllat que no hi ha proves que es tracti d'un atac informàtic i "0 proves que sigui alguna cosa relacionada amb la IA". El sistema de seguretat de la FAA és "igual de segur ara que fa 2 setmanes".