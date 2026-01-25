Gairebé 700.000 clients estan sense electricitat per la "monstruosa" tempesta que afecta a EUA

SERVICIO METEOROLÓGICO DE ESTADOS UNIDOS
Les aerolínies han cancel·lat la pràctica totalitat dels vols previstos als aeroports de la zona afectada per a aquest diumenge
MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -
L'enorme tempesta de neu que afecta del centre-aquest al nord-est d'Estats Units ha provocat que més de 678.000 llars i empreses s'hagin quedat sense subministrament elèctric, mentre que les aerolínies han cancel·lat més de 9.900 vols previstos per a aquest diumenge a les regions afectades.
La "monstruosa" tempesta, com la anomenen els mitjans de comunicació nord-americans, ha recorregut ja més de 3.700 quilòmetres en adreça nord-est i ha deixat a gairebé 200 milions de persones afectades per algun tipus d'alerta meteorològica. La tempesta és ja la que ha deixat a més comtats sota alerta per tempesta hivernal des que hi ha registres.
Als gairebé 10.000 vols cancel·lats per al diumenge cal sumar els 4.000 cancel·lats el dissabte i els que previsiblement s'anul·laran amb trajecte fixat per al dilluns o el dimarts.
Les previsions auguren que el mal temps continuarà aquest diumenge i durant els primers dies de la propera setmana amb temperatures mínimes poden arribar als -45ºC, segons el Servei Nacional de Meteorologia.
Almenys 17 estats i el districte de Columbia ja han declarat l'estat d'emergència per poder fer front a la situació que preveu deixar grans quantitats de neu en ciutats com Nova York o Boston, fins i tot fins a 60 centímetres en zones dels estats de Kentucky i Virginia.
"Acabo d'aprovar les Declaracions d'Emergència per a Tennessee, Geòrgia, Carolina del Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana i Virgínia Occidental. Estem treballant en estreta col·laboració amb FEMA, els governadors i els equips estatals de gestió d'emergències per garantir la seguretat de tots. Mantinguin-se segurs i abrigats!", ha anunciat el president d'Estats Units, Donald Trump, en xarxes socials.
A la ciutat de Nova York, almenys cinc persones han perdut la vida mentre es trobaven al carrer i, encara que no han pogut determinar-se les causes de la mort, l'alcalde de la ciutat, Zohran Mamdani, ha decretat que tots els novaiorquesos que ho necessitin seran acceptats en els refugis municipals. Les últimes previsions alerten d'una nevada d'almenys 30 centímetres per a la ciutat.