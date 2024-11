El fiscal especial Jack Smith demana retirar els càrrecs contra Trump per interferència electoral en 2020

Matias J. Ocner/Miami Herald via / DPA

MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal especial Jack Smith ha presentat aquest dilluns una sol·licitud per retirar els quatre càrrecs federals contra el president electe dels EUA, Donald Trump, en el marc de la investigació oberta pels seus intents de revocar el resultat de les eleccions de 2020.

"La posició del Departament (de Justícia) és que la Constitució exigeix que aquest cas sigui desestimat abans que l'acusat prengui possessió", ha subratllat el fiscal en un document de sis pàgines recollit per la cadena nord-americana 'CNN'.

El magnat s'enfronta a quatre càrrecs per conspirar contra els EUA; per impedir que el Congrés certifiqui els resultats recollits en les urnes; per conspirar contra el dret al vot; i pel seu intent d'obstruir la certificació de les actes.

El magnat va ser imputat a l'agost per un gran jurat de Washington. L'acusació va defensar que Trump va manipular als manifestants en fer-los creure que el llavors vicepresident Mike Pence podia canviar els resultats de les eleccions. Després de la seva negativa, els seus simpatitzants van assaltar el Capitoli el 6 de gener.