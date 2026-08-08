El fill de Biden anuncia que el càncer del seu pare s'ha propagat "als ossos i més enllà"

Europa Press/Contacto/Brian Cassella - Arxiu
MADRID 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El càncer de pròstata que pateix l'ex-president d'Estats Units Joe Biden s'ha propagat als seus ossos "i més enllà" amb la consegüent deterioració de la seva salut donat el caràcter especialment "dolorós i debilitant" que ha adquirit ara la malaltia.
En declaracions a la cadena britànica BBC, Hunter Biden ha confirmat que la malaltia "s'ha propagat, ha fet metàstasi en els ossos i més enllà", i per tant és "molt dolorós i molt debilitante en molts aspectes".
A Joe Biden li van diagnosticar al maig de 2025 una forma agressiva de càncer de pròstata, la qual cosa va obligar l'ex-president, de 83 anys, a un tractament de radioteràpia. "És realment molt dur i molt trist de veure", ha lamentat el seu fill. "Tant de bo es queixés més, perquè no està bé", ha afegit.
Hunter Biden, però, ha assegurat que el seu pare segueix compromès políticament i decidit a continuar parlant en públic si cal, especialment de cara a les eleccions legislatives de novembre.