La Fed opta per la retallada de 50 punts bàsics i baixa els tipus d'interès per primera vegada des de 2020

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les seves sigles en anglès) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit aquest dimecres abaixar els tipus d'interès en 50 punts bàsics per primera vegada des de març de 2020, la qual cosa els ha deixat en el rang objectiu del 4,75% al 5%.

Al seu comunicat, la institució ha subratllat que disposa d'una "major confiança" que la inflació està convergint de forma sostinguda amb l'objectiu d'estabilitat de preus del 2% i que els riscos per optimitzar ocupació i inflació estan "més o menys equilibrats".

"Els indicadors recents suggereixen que l'activitat econòmica ha continuat creixent a bon ritme. L'augment de l'ocupació s'ha alentit i la taxa d'atur ha pujat, però continua sent baixa. La inflació ha continuat avançant cap a l'objectiu del 2% fixat pel Comitè, però continua sent una cosa elevada", ha resumit la Fed.

Així, el FOMC ha indicat que a l'hora de modificar la taxa de referència estarà atent a les dades entrants, l'evolució de l'entorn macroeconòmic i el balanç de riscos.

En aquest sentit, l'institut emissor ha assegurat que estarà "preparat" per ajustar els tipus si és necessari, per la qual cosa analitzaran les lectures del mercat laboral, d'inflació, així com els efectes derivats dels esdeveniments internacionals i financers.

Tots els membres del Comitè han votat a favor de la rebaixa de mig punt, excepte Michelle Bowman, pertanyent a l'ala 'hawkish' de la Fed, és a dir, partidària d'una política monetària menys acomodatícia.

PIB, ATUR I INFLACIÓ

L'economia de la primera potència mundial va experimentar un creixement interanual del 3% del seu PIB al segon trimestre de 2024 davant de l'1,4% de l'anterior trimestre.

Pel que fa al mercat laboral nord-americà, es van crear 142.000 ocupacions no agrícoles durant el passat mes d'agost, mentre que l'atur va baixar en una desena, fins al 4,2%. Així, els EUA encadenen 44 mesos continuats creant llocs de treball.

Per altra banda, l'índex de preus de despesa de consum personal, l'estadística preferida per la Fed per monitorar la inflació, es va situar al juliol en el 2,5%, igual que al mes anterior. La taxa mensual va registrar un repunt al 0,2% des del 0,1% previ. La variable subjacent va tancar en el 2,6% interanual, sense canvis.