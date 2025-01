EUA segueix sense guanyar terreny al devastador incendi de Palisades, que ha devorat ja gairebé 9.600 hectàrees

Els bombers només han controlat fins ara un 11 per cent de les flames, segons CAL FIRE

MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El catastròfic incendi de Palisades declarat al sud de l'estat nord-americà de Califòrnia ha arrasat ja gairebé 9.600 hectàrees de terreny (95 quilòmetres quadrats) i només està controlat a l'11 per cent, el mateix percentatge del passat dissabte a aquesta mateixa hora, segons l'últim informe publicat avui pel Departament Forestal i de Protecció contra Incendis de l'estat (CAL FIRE) a la seva pàgina web.

CAL FIRE avisa d'un infaust panorama per a aquest diumenge, quan s'observaran "forts vents en direcció nord-nord-oest amb ràfegues de fins a 80 quilòmetres per hora amb baixa humitat" i manté l'alerta vermella en vigor com a mínim fins dimecres que ve a la tarda (matinada del dijous a Espanya).

La cap de Bombers de Los Angeles Kristin Crowley ha destacat les "condicions favorables" de la passada nit que van impedir que el foc de Palisades s'estengués cap a la zona del Mandeville Canyon.

Millor sort corre la lluita contra el segon gran incendi de l'estat, el d'Eaton, contingut ara en un 27 per cent -- des del 15 per cent d'ahir -- després d'haver consumit 5.700 hectàrees. Un tercer front, el de l'incendi provocat de Kenneth, està controlat ja al 100 per cent després de devastar més de 425 hectàrees.

Les autoritats nord-americanes han elevat ja a 16 les víctimes mortals pels incendis descontrolats, segons l'últim balanç del Departament Mèdic Forense del Comtat de Los Angeles publicat aquesta matinada i que atribueix a l'incendi de Palisades cinc de les defuncions, i onze a les flames d'Eaton.

16 DESAPAREGUTS

A més, hi ha unes altres 16 persones desaparegudes a les zones d'Eaton (12) i de Palisades (4), ha explicat aquest diumenge el xèrif Robert Luna, del Comtat de Los Angeles. Luna ha advertit que podria haver-hi "desenes" més a conseqüència de noves denúncies presentades en les últimes hores i que estan ja sent estudiades: "el nombre de persones desaparegudes evidentment augmentarà hora per hora". En qualsevol cas, ha subratllat que sortosament no hi ha menors entre els desapareguts.

Aquest diumenge han engegat una operació de recerca per quadrícula a la zona d'Eaton que ha permès localitzar tres cadàvers. "Em sembla que a mesura que avanci la recerca lamentablement les xifres augmentaran", ha advertit Luna, que ha avançat que hi haurà una operació similar en la part nord del comtat.

L'incendi té a més conseqüències per a la qualitat de l'aire, segons ha explicat la supervisora del comtat Lindsey Horvath, que ha apuntat a una ampliació de l'alerta per aire no saludable en els pròxims dies. Ha instat a la població, a més, a utilitzar mascaretes N95 en zones amb fum.

També continuen en vigor les ordres d'evacuació per a 105.000 persones que no poden tornar a barris que "semblen una zona de guerra", ha explicat Luna en roda de premsa. "Si li demanen marxar i està en una zona d'evacuació, la seva vida està en perill. Ha de marxar", ha etzibat.

Mentrestant, la Policia ha informat de la detenció de 29 persones a les zones afectades pels incendis, segons Luna, 25 a Eaton i quatre a Palisades, inclòs un home que estava disfressat de bomber i que va ser sorprès robant en una casa.

CRÍTIQUES DE TRUMP

Aquest diumenge, el president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat la "incompetència" de les autoritats locals durant els esforços de contenció.

"Els incendis continuen destruint Los Angeles. Els polítics incompetents continuen sense saber com apagar-los. Milers de magnífiques cases han desaparegut i moltes més estan a punt de desaparèixer", ha criticat Trump a la seva xarxa social Truth Social.

El president electe és un enemic polític declarat del governador de Califòrnia, Gavin Newsom, un dels màxims exponents de l'opositor Partit Demòcrata. Newsom ha implorat a Trump que faci un parèntesi en la seva rivalitat per acudir a l'estat a examinar de primera mà les conseqüències dels incendis, però el president electe encara no ha respost a la seva petició, segons va explicar el mateix governador.

Més tard, en declaracions a l'NBC, Newsom ha reiterat la invitació a Trump "amb la mà oberta, no amb un puny tancat" i ha afirmat que es pren molt de debò l'amenaça de Trump de bloquejar l'ajuda per a desastres.

L'alcaldessa de Los Angeles, Karen Bass, ha indicat per la seva banda que no li preocupa la relació amb la nova administració de Washington i ha explicat que va parlar dissabte amb l'equip de Trump en una "bona trucada". En ser preguntada per si espera que Trump visiti la ciutat, Bass ha respost "crec que sí".

Trump no ha esmentat la invitació en el seu missatge d'aquest diumenge, on ha insistit que els incendis, en particular els de Palisades i Eaton, s'han convertit "en una de les pitjors catàstrofes de la història" del país.

Mentrestant, la cap de la Taula de Supervisors del comtat de Los Angeles, Kathryn Barger, ha revelat que ha enviat una carta a Trump convidant-lo a visitar la zona "perquè pugui veure l'enorme necessitat, però també la increïble oportunitat, l'esperança i la perseverança dels nostres afectats veïns".