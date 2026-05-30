EUA.- EUA mata a tres presumptes narcotraficants en un nou bombardeig sobre una embarcació al Pacífic

MADRID 30 maig (EUROPA PRESS) -
Les Forces Armades nordamericanes han informat de la mort de tres supòsits "narcoterroristes" en un nou bombardeig sobre embarcacions de suposat tràfic de droga en aigües del Pacífic colombià.
"El 29 de maig i per ordre del comandant del Comandament Sud, el general Francis L. Donovan, la Força de Tasca Conjunta Llança del Sud ha realitzat un atac cinètic letal contra una embarcació de les organitzacions terroristes", ha publicat el Comandament Sud nordamericà en un comunicat.
"Tres homes narcoterroristes han mort durant aquesta acció. Cap efectiu militar nordamericà ha resultat danyat", segons el CENTCOM, que destaca que "manté el seu compromís infrangible amb l'aplicació total i sistemàtica de pressió sobre els càrtels".
La llanxa "transitava per una coneguda ruta del narcotràfic de l'est del Pacífic i realitzava operacions de narcotràfic", ha explicat Washington sense donar més informació sobre aquest tema.
Gairebé nou mesos després de l'inici dels bombardejos contra embarcaciónes al Carib i el Pacífic, experts en salut pública afirmen que la cocaïna, principal matèria portada clandestinament d'Amèrica Llatina a Estats Units, és tan fàcil d'aconseguir en gran part d'Estats Units com abans que comencessin els atacs, segons un estudi que analitza l'evolució dels preus als carrers, les sobredosis letals, la puresa de les mostres i les confiscacions de droga a les fronteres nord-americanes, el document 'Costos de la Guerra' de la Universitat Brown.
Els costos d'aquestes operacions militars han ascendit a 4.700 milions de dòlars, segons el projecte que destaca el desplegament d'avions AC-130J Ghostrider, caces F-35 i destructors de míssils guiats, així com uns 15.000 membres del personal militar nordamericà.
L'altre gran argument contra aquests atacs és legal, ja que els juristes qüestionen l'ús letal de la força fora de les seves aigües territorials.
Les autoritats nordamericanes asseguren que els atacs han interromput algunes rutes marítimes de narcotràfic i derivat en un augment de les confiscacions de cocaïna per part de la Guàrdia Costanera d'Estats Units, que van interceptar més de 230.000 quilograms en 2025, més del triple de la mitjana anual del servei.
Però encara que es tracta d'una quantitat enorme, palideix en comparació de l'auge massiu de la producció de cocaïna a Sudamèrica, sobretot a Colòmbia, la major font mundial d'aquesta droga. Només a Colòmbia, Nacions Unides estima que la producció anual de cocaïna ronda els 2,5 milions de quilograms.