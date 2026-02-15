Europa Press/Contacto/Christopher Drost
MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'EUA ha anunciat un nou abordatge contra un vaixell procedent del Carib, el 'Veronica III', després d'una llarga persecució des del Carib a les aigües de l'Indopacífic, on va ser interceptat.
"Lass forces nordamericanes han dut a terme aquesta passada nit una intercepció marítima i un abordatge del Verónica III sense incidents a l'àrea de responsabilitat d'INDOPACOM", ha fet saber el Departament de Defensa en un comunicat.
El Govern d'EUA indica que el vaixell va intentar trencar el bloqueig ordenat pel president Trump "amb l'esperança d'escapar".
"Ho rastregem des del Carib fins a l'oceà Índic, vem escurçar la distància i el vam detenir. Cap altra nació té l'abast, la resistència ni la voluntat per fer-ho", ha afegit el Departament, sense donar més detalls.