EUA bombardeja de nou una embarcació en el Pacífic i deixa 2 morts i 1 supervivent

Europa Press/Contacto/Cpl. Emily Hazelbaker/U.S. M
MADRID 24 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Estats Units ha bombardejat una nova embarcació a l'est de l'oceà Pacífic en un atac que ha deixat dues persones mortes i un supervivent a la deriva, la primera agressió d'aquest tipus després de la captura del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seva dona, Cilia Flores, per les forces nord-americanes.
"El 23 de gener, sota la direcció del secretari de Guerra, Pete Hegseth, la Força de l'operació Llança del Sud va realitzar un atac cinètic letal contra un buc operat per Organitzacions Terroristes Designades", ha indicat el Comandament Sud de les Forces Armades nord-americanes en xarxes socials.
Les forces militars sostenen que els seus serveis d'intel·ligència havien confirmat que el vaixell estava participant en "operacions de narcotràfic" i que navegava per rutes utilitzades per a aquestes pràctiques.
La Guàrdia Costanera d'Estats Units ha rebut indicacions per començar la recerca de la persona que no ha perdut la vida durant l'atac i que ha quedat a la deriva en el mar.
La campanya d'atacs en el mar Carib i en el Pacífic oriental contra embarcacions vinculades, segons Washington, al tràfic de drogues ha deixat ja més 100 víctimes mortals en més d'una trentena d'operacions militars a ambdues ribes del continent.