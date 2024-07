MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Els principals líders del Partit Demòcrata en el Congrés han elogiat la decisió de Joe Biden de renunciar a la carrera electoral, però han evitat donar el seu suport explícit a Kamala Harris com a candidata del Partit Demòcrata a les eleccions presidencials de novembre.

Ni el portaveu demòcrata en el Senat, Chuck Schumer, ni el portaveu demòcrata en la Càmera de Representants, Hakeem Jeffries, ni tampoc l'expresidenta demòcrata de la Cambra, Nancy Pelosi, han esmentat Harris en les seves reaccions.

"Joe Biden no només ha estat un gran president i un gran líder parlamentari, sinó també un ésser humà veritablement increïble", ha apuntat Schumer. "La seva decisió evidentment no ha estat fàcil, però un cop més ha posat per davant al seu país, al seu partit i el nostre futur. Joe, avui es demostra que ets un autèntic patriota i un gran nordamericà", ha afegit.

Pelosi ha ressaltat també que Biden és un "nordamericà patriota que sempre ha posat el nostre país per davant". "El seu llegat, la seva visió, els seus valors i el seu lideratge el fan un dels presidents més conseqüents de la història nordamericana", ha ressaltat.

Mentrestant, diverses veus demòcrates han demanat ja un procés "obert" per triar al candidat del partit. Així, els congressistes Scott Wong, Julie Tsirkin, Peter Welch, Jon Tester o Joe Manchin han advocat per aquesta posició.

També el candidat presidencial independent Robert F. Kennedy Jr. ha defensat un procés "obert" i ha recordat que va ser "la progressiva deterioració" de Biden el que el va empènyer a la carrera presidencial.