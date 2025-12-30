Els EUA maten dues persones en un nou bombardeig contra una embarcació a l'est de l'oceà Pacífic

MADRID 30 des. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat un nou bombardeig al Pacífic oriental contra una embarcació suposadament lligada al narcotràfic i ha afirmat haver matat dos homes que anaven a bord, en el marc d'una suposada campanya contra el narcotràfic que ja s'ha saldat amb més d'un centenar de víctimes mortals.
"El 29 de desembre, sota la direcció del secretari de Guerra (Defensa) Pete Hegseth, la Força Especial 'Llança del Sud' ha realitzat un atac cinètic letal contra un buc operat per organitzacions terroristes designades en aigües internacionals", ha publicat el Comandament Sud de les Forces Armades nord-americanes a la xarxa social 'X', en línia amb l'argumentació esgrimida en anteriors ocasions.
Segons l'anunci, dos homes han mort en el bombardeig, encara que el Comandament Sud no ha confirmat si es tractava dels únics tripulants a bord de l'embarcació o si hi ha hagut supervivents. Amb tot, ha destacat que "cap membre de les forces militars nord-americanes ha resultat ferit".
En el seu breu missatge, l'entitat militar ha argumentat que té informació d'intel·ligència que hauria permès confirmar que "el vaixell transitava per rutes conegudes de narcotràfic al Pacífic oriental i participava en operacions" d'aquest tipus.
La campanya d'atacs al mar Carib i al Pacífic oriental contra embarcacions vinculades, segons Washington, al tràfic de drogues ha deixat ja 107 víctimes mortals, incloent-hi aquestes dues últimes, en més d'una vintena d'operacions militars a totes dues ribes del continent.