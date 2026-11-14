EUA.- Els demòcrates arrabassen el govern d'Alaska als republicans

Chris Doupnik/U.S. Forest / Zuma Press / Europa Pr
MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del Partit Demòcrata a governador d'Alaska, Jonathan Kreiss-Tomkins, s'ha imposat a la candidata republicana, Bernadette Wilson, i governaran aquest territori per primera vegada en més de 20 anys, segons les dades oficials recopilades pel portal DDHQ.
Kreiss-Tomkins ha obtingut un 50,8% dels vots, mentre que Wilson s'ha quedat en el 28,1% un cop escrutat el 90% dels vots del passat 3 de novembre. Els altres 2 candidats, Dave Bronson i Treg Taylor, ambdós republicans, han obtingut menys suports.
Kreiss-Tomkins, amb 37 anys d'edat, va camí de convertir-se en el governador més jove de la història d'Alaska i el primer demòcrata que guanya aquest estat des del 1998. Succeirà així previsiblement el republicà Mike Dunleavy.
Les enquestes apuntaven a una clara victòria republicana a l'inici de la carrera electoral, però després auguraven un empat i finalment al setembre avançaven una tendència a la victòria demòcrata que finalment s'ha confirmat.