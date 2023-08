Els advocats de Trump demanen que el judici per intentar revocar el resultat de les eleccions sigui el 2026

La Fiscalia va proposar el judici pel 2 de gener de 2024 i la defensa considera que aquesta data busca impedir la seva correcta preparació



MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

L'equip d'advocats de l'expresident dels Estats Units Donald Trump ha demanat que el judici federal per intentar revocar el resultat de les eleccions de 2020 sigui a l'abril de 2026 per tenir el temps suficient de preparar una bona defensa.

A més, han considerat que la proposta del fiscal especial Jack Smith de celebrar-ho el 4 de gener de 2024 busca impedir una correcta preparació i la seva conseqüent defensa.

"L'objectiu del Govern és clar: negar a l'(ex)president Trump i al seu advocat una capacitat justa per preparar-se pel judici. El tribunal ha de denegar la sol·licitud del govern", han publicat els advocats de l'expresident, segons la cadena CNN.

El propi Trump ha assegurat aquest dijous en un programa televisiu que Smith està "buscant un calendari de judici més ràpid que la majoria dels delictes menors sense documents i sol·licitant només quatre mesos des del començament del descobriment fins a la selecció del jurat".

A més, la defensa ha argumentat que la data proposada pel fiscal especial estaria en conflicte amb els altres casos als quals s'enfronta l'expresident.

El judici sobre el presumpte suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com Stormy Daniels, començarà el març de 2024, mentre que el del cas dels documents classificats està datat i el procés pel cas d'intentar interferir en les eleccions presidencials de 2020 a l'estat de Geòrgia estan prevists pel maig d'aquest mateix any.

"L'(ex)president Trump ha de preparar-se per a cadascun d'aquests judicis en els propers mesos. Tots són independentment complexos i requeriran un treball substancial per defensar-se. Alguns probablement requeriran la presència del president Trump en alguns o tots els procediments del judici", ha argumentat l'equip d'advocats.

"Sense cap dubte, l'obligació de l'(ex)president Trump de preparar-se diligentment per a aquest cas no acaba a causa d'altres assumptes pendents. No obstant això, el tribunal pot, i ha de, considerar els efectes pràctics que aquests enjudiciaments paral·lels tindran a sobre la capacitat de l'(ex)president Trump per complir amb els terminis extraordinàriament breus que el govern proposa", han afegit els advocats.