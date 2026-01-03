EUA declara a Maduro "sota arrest" i serà sotmès a judici en sòl nord-americà

Europa Press/Contacto/Andrew Thomas
MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, es troba ara mateix "sota arrest" i serà sotmès a judici en sòl nord-americà per delictes encara no especificats, després de l'operació militar d'aquesta matinada executada per l'Exèrcit nord-americà en sòl veneçolà.
El senador republicà per Utah, Mike Lee, ha informat en el seu compte personal de X que el secretari d'Estat Marco Rubio acaba d'informar-li sobre la situació actual del president veneçolà, "capturat" aquesta matinada i extrets del país junt amb la seva dona, la primera dama Cilia Flores, segons va anunciar el president nord-americà Donald Trump.
"Marco Rubio m'ha informat que Maduro ha estat arrestat per personal nord-americà per ser jutjat per càrrecs criminals a Estats Units", ha manifestat abans d'indicar que els atacs aeris nord-americans van ser efectuats "per protegir i defensar a els qui executaven l'ordre d'arrest", sense donar de moment més detalls.
La "captura" de Maduro i els atacs d'EUA a Veneçuela han acabat per desbordar l'enorme tensió diplomàtica i militar regnant durant els últims mesos entre tots dos països. cal recordar que Trump havia ordenat el desplegament naval de bucs de combat en les costes de Veneçuela, confiscat petroliers que partien dels seus ports i amenaçat obertament amb atacar territori veneçolà sota l'argument de la lluita contra les drogues.
El secretari d'Estat "no anticipa més accions a Veneçuela ara que Maduro està sota custòdia d'EUA", ha afegit el senador ultraconservador. En la trucada no ha transcendit l'estat de salut del matrimoni.
Enmig de crítiques de senadors de l'oposició demòcrata sobre la legalitat de l'operació, Lee esgrimeix que l'operació "probablement s'emmarca en l'autoritat inherent del president, segons l'Article II de la Constitució, per protegir al personal nord-americà d'un atac real o imminent".
També ha parlat el sotssecretari d'Estat nord-americà, Christopher Landau. "El tirà s'ha anat", ha declarat Landau en el que ha descrit com "un nou clarejar per a Veneçuela". "Ara, per fi, s'enfrontarà la justícia pels seus crims", ha afegit en el seu compte de X.