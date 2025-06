Una congressista demòcrata i el seu marit moren a trets a Minnesota en un atac per presumptes motius polítics

MADRID 14 juny (EUROPA PRESS) -

La congressista demòcrata per l'estat de Minnesota Melissa Hortman i el seu marit han mort després de rebre diversos trets al seu domicili, ha confirmat el governador de l'estat, Tim Walz, en el que ha descrit com un "assassinat per motius polítics".

Les forces de seguretat han identificat fins al moment a un sospitós que també ha atacat a trets al senador estatal demòcrata John Hoffman i a la seva dona.

Tots dos estan ferits i han estat sotmesos a una intervenció d'emergència. El seu pronòstic és reservat però "optimista, amb cautela", ha explicat el governador.