El Congrés d'EUA ratifica la victòria de Trump a les eleccions presidencials

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El Congrés d'Estats Units ha ratificat aquest dilluns els resultats de les eleccions presidencials del passat mes de novembre en les quals el republicà Donald Trump es va alçar amb la victòria en el marc del quart aniversari de l'assalt al Capitoli.

La vicepresidenta nord-americana Kamala Harris, que ha presidit el procés com a presidenta del Senat, ha anunciat que Trump ha obtingut 312 vots, per sobre dels 270 vots electorals que necessitava per certificar la seva victòria.

Trump, qui té previst prendre possessió el proper 20 de gener, ha superat així en vots a Harris, que ha aconseguit collir només 226 suports. La votació al Congrés s'ha produït quatre anys després de l'assalt al Capitoli del 6 de gener.

El president de la Cambra de Representants, el republicà Mike Johnson, va aconseguir revalidar el càrrec divendres després que en una primera votació un parell de congressistes de l'ala més conservadora es decantessin per una altra opció. El nomenament era indispensable per engegar el funcionament del Congrés.