El Congrés dels EUA tomba l'intent de destitució del secretari de Defensa

Ssgt Madelyn Keech/U.S. Air / Zuma Press / Europa
MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Representants dels Estats Units, controlada fins a final d'any pel Partit Republicà, ha tombat l'intent de destitució del secretari de Defensa, Pete Hegseth, per començar la guerra d'Iran i altres operacions militars sense permís del Congrés.
Els representants republicans han forçat una votació per tramitar la petició d'impeachment' presentada per Thomas Massie, representant republicà per Kentucky crític amb l'Administració de Donald Trump, i enviar-la a la comissió de Justícia, iniciativa que ha prosperat amb 211 vots a favor i 204 en contra. Ara el procés s'extingirà en un comitè on els republicans tenen majoria per tombar-la.
Només Massie ha sumat els seus vots als dels membres del Partit Demòcrata, tot i que aquest intent d'impeachment' pot ser el principi d'aquest tipus d'iniciatives, ja que a l'inici de l'any entrarà el nou Congrés amb la majoria demòcrata sortida de les eleccions de mig mandat del 3 de novembre.
El president nord-americà ha reaccionat immediatament, celebrant que els intents de destituir Hegseth han "fracassat estrepitosament" i assenyalant que tots els republicans a la Cambra excepte Massie, al que titlla d' "autèntic perdedor", van votar a favor del cap del Pentàgon.
"Una vegada més, les victòries a Veneçuela i Iran, les millors xifres de reclutament de la història de les Forces Armades i un esperit com poques vegades s'ha vist abans han portat a l'absolució d'un gran patriota nord-americà", ha valorat.
Trump ha aprofitat aquest episodi per arremetre contra els demòcrates, als qui ha acusat d'utilitzar el país "com a arma" i instant a "detenir-los".
El responsable de Defensa nord-americà, gran aliat de Trump i defensor de la guerra en Iran, va denunciar aquest dimarts que el procés de destitució en contra seu era una "farsa" i una "maniobra propagandística" que fracassaria com els intents d'impeachment' que va viure el propi president el 2019 i 2021.
"El que està intentant fer un congressista descontent i derrotat no és exercir una tasca de supervisió ni exigir responsabilitats. És un espectacle polític, un manifest personal impulsat per l'ego i el ressentiment", va dir el cap del Pentàgon en una roda de premsa.
Hegseth va subratllar la legalitat i èxit de les operacions militars a Iran, Iemen, Veneçuela o contra els càrtels de la droga en el Carib, totes posades en dubte per l'intent d'impeachment'.