Orit Ben-Ezzer / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units (DHS) ha confirmat que l'estudiant universitari Santi Almarcha Senpau, detingut el 15 de novembre pel Servei d'Immigració i Control de Duanes (ICE) a Florida, té un antecedent per furt en comerços ('shoplifting') i ha rebut la concessió d'una "sortida voluntària" del país, encara que romandrà sota custòdia migratòria fins que es materialitzi la seva expulsió.
Segons ha traslladat un portaveu del DHS en declaracions remeses a Europa Press, Almarcha Senpau --al qui qualifiquen com a "immigrant indocumentat procedent d'Espanya"-- va ser arrestat durant un control de trànsit al comtat de Suwannee, en el nord de Florida, en una intervenció realitzada amb el suport del Departament d'Agricultura estatal.
"Almarcha Senpau va entrar legalment al país el 14 de gener de 2026 amb un permís d'estada temporal. En contravenció de les lleis de nostra nació, va excedir el període d'estada permès i no va abandonar el país abans del 14 de setembre de 2026", ha assenyalat el departament, precisant que el jove seguirà reclòs en dependències de l'ICE a l'espera de la seva sortida de territori nord-americà.
L'organisme dirigit pel secretari Markwayne Mullin ha emmarcat aquest arrest en la cooperació entre les agències federals i les forces de l'ordre locals, destacant que la col·laboració en estats com Florida ha permès practicar 40.000 detencions de migrants en situació irregular.
"Sota la presidència de (Donald) Trump i el lideratge del secretari Mullin, els immigrants il·legals amb antecedents penals no són benvinguts als Estats Units", ha subratllat el portaveu.
La confirmació des dels Estats Units ha arribat després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, declarés que les autoritats espanyoles han estat en contacte amb ell des del primer moment i que té "tota l'atenció consular i tota l'atenció diplomàtica perquè es produeixi el seu alliberament al més aviat possible".
En aquest sentit, Albares va informar també que l'ambaixadora d'Espanya a Washington, Ángeles Moreno Bau, va parlar aquest mateix dimecres amb els seus pares i "està el millor atès possible".
Així mateix, va descriure els 3.000 dòlars (una mica més de 2.700 euros) i el vol que l'ICE va oferir a l'estudiant per a la seva deportació com a una "oferta genèrica" que fan les autoritats nord-americanes a totes les persones que es troben en una situació similar.