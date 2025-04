EUA confirma que el nen de 14 anys que l'Exèrcit israelià va matar a Cisjordània tenia nacionalitat nord-americana

MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Estats Units ha confirmat aquest dilluns que el nen de 14 anys assassinat a trets per l'Exèrcit d'Israel prop de la localitat cisjordana de Turmus Ayya, al nord-est de la ciutat de Ramal·là, al·legant que formava part d'un grup de "terroristes", tenia nacionalitat nord-americana.

"Oferim les nostres més sinceres condolences a la família per la seva pèrdua. Per respecte a la intimitat de la família en aquests difícils moments, no tenim més comentaris que fer en aquest moment", ha indicat un portaveu del Departament d'Estat en un comunicat remès a Europa Press.

La cartera diplomàtica ha assenyalat que "pren nota" de la declaració inicial de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en la qual "s'expressa que aquest incident es va produir durant una operació antiterrorista i que Israel està investigant" els fets.