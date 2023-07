EUA confirma l'enviament de bombes de dispersió a Ucraïna al·legant que són per "defensar-se" de Rússia

Mykola Tys/Sopa Images Via Zuma / Dpa

El Govern dels Estats Units ha confirmat aquest divendres que lliurarà bombes de dispersió a les Forces Armades ucraïneses, una decisió que reconeix "difícil" però que ha defensat al·legant que ha estat consultada amb els països aliats i que servirà a Ucraïna per "defensar-se" de l'ofensiva iniciada per les tropes russes al febrer de 2022.

L'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha anunciat un compromís que xoca amb els avisos de Nacions Unides i que contravé una convenció internacional que prohibeix l'ús d'aquest tipus d'armament, de la qual ni els Estats Units ni Ucraïna són part. Entén, de fet, que els països signataris de'aquest tractat "no poden recolzar formalment" aquest pas.

No obstant això, segons Sullivan, aquests mateixos països sí que "entenen" la decisió, ja que "reconeixen la diferència entre el fet que Rússia usi els seus municions de ram per atacar Ucraïna i que Ucraïna les usi per defensar-se".