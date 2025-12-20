EUA confia en un alto-el-foc entre Tailàndia i Cambodja a principis de la setmana vinent

Europa Press/Contacto/Adryel Talamantes
Els dos països confirmen nous intercanvis de bombardejos des d'aquest matí
MADRID, 20 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat d'EUA, Marco Rubio, ha expressat la seva confiança en què Tailàndia i Cambodja signaran un alto-el-foc "el dilluns o el dimarts" de la setmana vinent enmig de nous intercanvis de bombardejos transfronterers entre els dos països.
"La part tailandesa va continuar disparant contra Cambodja: des de les 18.30 hores del 19 de desembre de 2025 fins a les 8.00 hores del 20 de desembre de 2025", ha denunciat el Ministeri de Defensa de Cambodja en un comunicat publicat aquest dissabte. Tres hores després, al mateix temps que Tailàndia, el Ministeri ha confirmat un bombardeig tailandès en la ubicació d'un hotel casino a la província de Pursat, segons la nota recollida pel 'Khmer Estafis'.
La general Maly Socheata, portaveu del Ministeri de Defensa, ha denunciat que Tailàndia està ara mateix executant una ofensiva "multifront" contra les regions militars 3, 4 i 5 a les províncies de Koh Kong, Pursat, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey i Preah Vihear.
Tailàndia, per la seva banda, ha anunciat en les últimes hores la recuperació dels cossos sense vida de dos militars després que les tropes tailandeses recuperessin el control de l'estratègic Pujol 350 a la província de Surin, fins ara en mans de les forces cambodjanes.
Les forces tailandeses han assegurat l'àrea, però les inspeccions de seguretat continuen a causa del risc de mines terrestres, va dir el major general Winthai Suvaree, portaveu de l'Exèrcit Real Tailandès, en comentaris recollits pel 'Bangkok Post'.
Aquest passat divendres, Rubio reconeixia intensos esforços "perquè tothom torni als termes" de l'acord inicial de l'alto-el-foc pactat gràcies a la mediació del president d'EUA, Donald Trump.
"Tenim el caut optimisme que puguem arribar a aquest punt per al dilluns o el dimarts de la setmana que ve", ha afegit Rubio durant una compareixença davant dels mitjans per valorar els resultats de l'any en política exterior.
El mateix dilluns, cal recordar, els ministres d'Afers exteriors de l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ENDRECEN) es reuniran el dilluns a Kuala Lumpur (Malàisia), on discutiran la crisi fronterera.