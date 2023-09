Condemnat a 22 anys de presó l'antic líder dels Proud Boys Enrique Tarrio per l'assalt al Capitoli

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

L'antic líder de la formació ultranacionalista Proud Boys, Enrique Tarrio, ha estat condemnat aquest dimarts a 22 anys de presó per "conspiració sediciosa" pel seu paper en l'assalt al Capitoli del 6 de gener de 2022.

El jutge de districte Timothy Kelly ha condemnat a Tarrio, qui no estava present durant l'assalt, tot i que se'l considera 'cervell a distància' del 6 de gener, a la pena més alta emesa fins ara per aquests fets, segons ha recollit la cadena CNN.

Kelly ha indicat que no té "cap indici" que Tarrio, "líder de la conspiració", estigui "penedit de les coses per les quals ha estat condemnat". "L'evidència dona suport a la inferència que va ser el màxim líder, la persona que organitzava, que estava motivat pel fervor revolucionari", ha agregat el magistrat, que ha apuntat al fet que encara que no hi fos "va tenir un impacte enorme en els fets d'aquest dia".

Els fiscals havien demanat una condemna de 33 anys de presó per Tarrio, de 39 anys, qui ha assegurat que el 6 de gener és una "vergonya nacional". "No crec que que el que va passar aquest dia fos acceptable", ha agregat.

Tarrio, abans de rebre la sentència, s'ha disculpat pel "dolor i patiment" de les forces de l'ordre i els legisladors, i ha assegurat que no és "un fanàtic polític", perquè canviar el resultat de les eleccions no era el seu objectiu, segons ha declarat.

"El 3 de novembre de 2020 va succeir quelcom que mai m'havia imaginat: el meu candidat va perdre. Vaig sentir com si m'haguessin robat alguna cosa personalment. Tots els mitjans (de comunicació) als quals vaig recórrer em van dir que estava justificat", ha relatat.

Per la seva banda, el fiscal Conor Mulroe ha criticat Tarrio, sostenint que el líder dels Proud Boys tenia una "capacitat tòxica per controlar als altres" i que era el líder de "aquesta conspiració que apuntava a tot el nostre sistema de govern". Així mateix, ha descrit a l'acusat com algú amb una "capacitat tòxica per controlar als altres" que "va augmentar la seva pròpia fama avivant la flama de la violència política".

"Les accions d'aquest grup van ser absolutament crucials el 6 de gener i van seguir directament la conspiració i planificació d'Enrique Tarrio", ha agregat Mulroe, que ha assegurat que el grup "va tenir un paper integral en aquesta primera irrupció" en el Capitoli.

La seva condemna es produeix després que el també líder de Proud Boys Joe Biggs fos condemnat a 17 anys de presó. A més, dos membres més de la milícia ultradretana, Dominic Pezzola i Ethan Nordean, van ser condemnats a 10 i 18 anys, respectivament. Aquesta última condemna iguala a la rebuda per Stewart Rhodes, el fundador d'un altre grup ultra, els Oath Keepers.