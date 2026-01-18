EUA completa la retirada de la base iraquiana d'Ain a l'Assad

Europa Press/Contacto/Khalil Dawood
MADRID 18 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Estats Units ha abandonat per complet les instal·lacions de la base militar iraquiana d'Ain a l'Assad i les autoritats militars de l'Iraq han assumit el seu control, uns cinc mesos després de l'acord entre Washington i Bagdad per a la sortida progressiva de les forces nord-americanes entre 2025 i 2026.
"El cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, Tinent General Abdul Amir Rashid Yarallah, ha supervisat avui la distribució de tasques i responsabilitats entre les diverses branques i formacions a la Base Aèria d'Ain a l'Assad, després de la retirada de les forces nord-americanes i l'assumpció del control total de la base per part de l'Exèrcit iraquià", resa un comunicat del Ministeri de Defensa de l'Iraq recollit per l'agència oficial de notícies INA.
L'Exèrcit de l'Iraq ha inspeccionat al complet les instal·lacions per certificar el bon funcionament de la seva infraestructura, així com els seus aspectes administratius i logístics, "garantint així el màxim nivell de preparació per al ple compliment de les tasques assignades".
Els seus propers passos a la base se centraran implementar la "coordinació" i "cooperació" entre les unitats militars amb l'objectiu de "aprofitar les seves capacitats i ubicació estratègica", en ser "una de les bases militars més importants dins de l'àrea de responsabilitat".
Les forces nord-americanes formaven part de la anomenada Força d'Intervenció Conjunta dins de l'Operació Resolució Inherent, que va començar en 2014 amb l'objectiu de derrotar a Estat Islàmic a Síria i l'Iraq, en un moment en el qual l'organització jihadista sembrava el pànic en tots dos països amb avanços territorials que li van portar a conquistar bona part del territori.
Amb la retirada, Estats Units ha respost a les peticions formulades des de fa mesos pel Govern iraquià en unes converses interrompudes a l'agost de 2024, dins de l'augment de les tensions regionals i l'increment d'atacs de milícies proiraníes
Precisament, la gran incògnita resideix en el comportament de les milícies proiraníes que estan integrades dins de l'aparell de seguretat iraquiana. Es tracta de les Forces de Mobilització Popular (FMP), l'organització que aglutina a les principals milícies del país associades amb Teheran, d'enorme transcendència en la política nacional de l'Iraq, fins al punt que el Govern iraquià està impulsant una llei per convertir-les en una institució de seguretat independent, malgrat les queixes d'EUA per la seva afinitat amb la república islàmica.
Bagdad considera a les milícies com a essencials per mantenir el control intern del país malgrat la seva tendència a l'excés de violència a l'hora de reprimir manifestacions contra les autoritats, com va ocórrer en 2019 amb l'aixafament del moviment social Tishrin.