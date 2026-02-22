La Comissió Europea veu contradiccions entre els nous aranzels de Trump i l'acord comercial UE-EUA

Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski
"La situació actual no propicia un comerç just, equilibrat i beneficiós" com estipula l'acord pactat a Escòcia en 2025
MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha demanat a Estats Units que comuniqui amb "total claredat" els seus propers passos a seguir després que el president Donald Trump anunciés aquest dissabte un aranzel global de 15% en represàlia després que el Tribunal Suprem del país tombés un dia el sustentament legal dels seus gravàmens originals.
L'alt tribunal va invalidar l'efecte dels aranzels inicials de Trump, ordenats sota la Llei de Poders Econòmics d'Emergència Internacional (IEEPA), però el president nord-americà ha proclamat aquests nous gravàmens sota un altre instrument com és la Secció 122 de la Llei de Comerç de 1974, que capacita al mandatari per imposar aranzels màxims del 15% per un període inicial de 150 dies. Passat aquest temps, no obstant això, els aranzels només podran ser prorrogats amb el consentiment del Congrés d'EUA.
Després que el president de la Comissió de Comerç del Parlament Europeu (INTA), Bernd Lange, plantegés obertament la possibilitat de suspendre la tramitació de l'acord comercial UE-EUA pactat a l'agost passat a Turnberry (Escòcia), esgrimint que la situació és un "pur caos" i que "ningú entén a hores d'ara" el que està ocorrent, ara és la Comissió Europea la que demana explicacions i expressa seriosos dubtes sobre la compatibilitat dels nous aranzels.
"La situació actual no propicia un comerç i una inversió transatlàntics 'justs, equilibrats i mútuament beneficiosos', tal com van acordar ambdues parts i es detalla a la Declaració Conjunta UE-EUA d'agost de 2025", assenyala la Comissió en un comunicat publicat aquest diumenge.
"Un tracte és un tracte", afegeix la Comissió Europea. "Com a principal soci comercial d'Estats Units, la UE espera que aquest país compleixi els compromisos establerts a la Declaració Conjunta, igual que la UE manté els seus", ha manifestat sobre uns aranzels que "quan s'apliquen de forma impredictible, els aranzels són inherentment disruptivos, soscaven la confiança i l'estabilitat als mercats globals i generen major incertesa en les cadenes de subministrament internacionals".
SEFCOVIC MANTÉ CONVERSES AMB EUA
Aquest passat dissabte, després que Trump anunciés els gravàmens del 15%, el comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, va començar una ronda de converses amb el secretari de Comerç d'EUA, Howard Lutnick i el representant comercial d'EUA, Jamieson Greer, per recaptar més informació sobre la decisió del president Trump, ha confirmat la Comissió sense donar més detalls.
"La prioritat de la UE", en qualsevol cas, afegeix la Comissió per acabar el seu comunicat, "és preservar un entorn comercial transatlàntic estable i predictible, actuant al mateix temps com a punt de suport global per al comerç basat en normes".