Trump anuncia aranzels progressius de fins al 50 per cent i sancions de represàlia contra Colòmbia

Petro ha rebutjat dos avions amb colombians deportats

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat la imposició d'aranzels del 25 per cent de forma immediata que passaran al 50 per cent en el termini d'una setmana, a més de sancions contra dirigents colombians en represàlia per la decisió de Colòmbia de rebutjar l'arribada de dos avions amb immigrants deportats.

"M'acaben d'informar que no s'ha permès aterrar a Colòmbia a dos vols de repatriació dels Estats Units amb un gran nombre de criminals il·legals", ha indicat Trump en un missatge publicat a la seva xarxa social, TruthSocial.

Trump atribueix la decisió al "president socialista de Colòmbia", Gustavo Petro, de qui diu que "ja és molt impopular entre el seu propi poble". "El rebuig de Petro a aquests vols ha amenaçat la seguretat nacional i la seguretat pública dels Estats Units, així que he ordenat a la meva Administració l'adopció de les següents mesures de represàlia urgents i clau", ha explicat.

En política comercial anuncia aranzels del 25 per cent "sobre tots els béns que arribin als Estats Units". Els aranzels del 25 per cent "pujaran fins al 50 per cent en una setmana". A més preveu "inspeccions duaneres i frontereres millorades sobre tots els ciutadans i mercaderies colombians per seguretat nacional". Esmenta també sancions previstes a la Llei Internacional de Poders Econòmics d'Emergència, bancàries i econòmiques.

A més, prohibeix l'entrada i revoca els visats dels "càrrecs del Govern colombià i tots els seus aliats i simpatitzants", així com "sancions de visat contra tots els membres del partit, familiars i simpatitzants del Govern colombià".

"Aquestes mesures són només el principi. No permetrem que el Govern colombià incompleixi les seves obligacions legals per a l'acceptació i el retorn de criminals que ells van introduir a la força als Estats Units!", ha reblat.

Petro ha anunciat aquest diumenge que ha desautoritzat l'entrada de dos avions amb immigrants deportats dels Estats Units perquè "un migrant no és un delinqüent i ha de ser tractat amb la dignitat que un ésser humà mereix" i perquè eren avions militars. "En avions civils, sense tracte de delinqüents rebrem als nostres connacionals. Colòmbia es respecta", ha plantejat.

Colòmbia i els Estats Units van signar fa un any, abans de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, un nou protocol per a la tornada de colombians que va accelerar el procés i va ampliar la freqüència dels vols, fins a uns quatre al mes.